За счет поваленного Ленина в Днепропетровской области открыли гранитный бюст Кобзарю

Теперь в Криничках хотят поставить еще один памятник — погибшим героям Небесной сотни и воинам АТО

В Криничках Днепропетровской области бронзового Ильича, который снесли четыре года назад, сдали на металлолом, а на заработанные деньги решили установить памятник Тарасу Шевченко. Открыли бюст – к очередной годовщине Кобзаря.

Здесь уже стоял Кобзарь — гипсовый. Но развалился, поэтому жители Криничек решили заказать новый, гранитный. На него отдали большую часть денег, вырученных за декоммунизированного Ильича 100 тысяч гривен. Но этого не хватило, пришлось собирать по селу.

Первыми откликнулись местные предприниматели и фермеры. Владимир Ражда не пожалел двух с половиной тысяч гривен.

Люди собрали недостающие 400 тысяч и пошли к скульптору. Над бюстом Шевченко Владимир Небоженко работал полтора года.

Теперь в Криничках хотят поставить еще один памятник — погибшим героям Небесной сотни и воинам АТО. Его также частично профинансируют за счет поваленного Ленина.

Напомним, в аннексированном Крыму почтили память Шевченко.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко высказался по случаю 204-летия со дня рождения поэта Тараса Шевченко. Как подчеркнул глава государства, фигура Тараса Шевченко во все времена сплачивала украинцев.

Как сообщалось, гигантский "Кобзарь" высотой два метра представили в столице. Говорят, что это самый большой экспонат в мире. Гeнeральный дирeктор Национального музeя Т. Г. Шевченко Дмитрий Стус не исключает, что уникальный экспонат покажут на Донбассе.

А в Херсонской области украинские аграрии вырастили из риса гигантский портрет Тараса Шевченко площадью 1370 кв. м.

Также мы писали, что СБУ ко дню рождения Шевченко опубликует рассекреченные документы.