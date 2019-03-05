Забил до смерти: в Днепропетровской области мужчина получил срок за убийство знакомой
Мужчина проведет за решеткой восемь лет
В Павлограде на восемь лет тюрьмы осудили мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения убил свою знакомую. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры в Днепропетровской области.
Как стало известно, убийство произошло еще в 2016 году. Мужчина распивал спиртные напитки вместе со своими двумя знакомыми женщинами. В ходе застолья между 35-летним местным жителем и его приятельницей завязался конфликт. Не совладав с эмоциями, мужчина нанес женщине удары руками и ногами по голове и телу. От полученных травм потерпевшая скончалась. Свою вину мужчина не признал.
"Приговором Павлоградского горрайонного суда гражданин признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 УК Украины ("Умышленное убийство")", – сообщили в пресс-службе прокураты области.
Напомним, недавно в Днепропетровской области мужчина насмерть зарубил своего товарища топором.
Также мы сообщали, что в Днепре произошло жестокое убийство студентки – ее труп нашли прохожие в мусорном баке.
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