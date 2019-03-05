Забил до смерти: в Днепропетровской области мужчина получил срок за убийство знакомой

Мужчина проведет за решеткой восемь лет

Фото: Pixabay

Забил до смерти: в Днепропетровской области мужчина получил срок за убийство знакомой //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e63/a14/5c7e63a143a97.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e63/a14/5c7e63a143a97.jpg 2019-03-05T13:55:00+02:00 Днепр Мужчина проведет за решеткой восемь лет

В Павлограде на восемь лет тюрьмы осудили мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения убил свою знакомую. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры в Днепропетровской области.

Как стало известно, убийство произошло еще в 2016 году. Мужчина распивал спиртные напитки вместе со своими двумя знакомыми женщинами. В ходе застолья между 35-летним местным жителем и его приятельницей завязался конфликт. Не совладав с эмоциями, мужчина нанес женщине удары руками и ногами по голове и телу. От полученных травм потерпевшая скончалась. Свою вину мужчина не признал.

"Приговором Павлоградского горрайонного суда гражданин признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 УК Украины ("Умышленное убийство")", – сообщили в пресс-службе прокураты области.

Напомним, недавно в Днепропетровской области мужчина насмерть зарубил своего товарища топором.

Также мы сообщали, что в Днепре произошло жестокое убийство студентки – ее труп нашли прохожие в мусорном баке.

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