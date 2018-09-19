Массовое заболевание школьников в Днепре: стало известно о состоянии детей

В Днепре учеников школы №62, которые попали в больницу, выписали из стационаров. Об этом сообщил директор департамента охраны здоровья населения Днепровской городского совета Андрей Бабский на своей странице Facebook.

Теперь, по словам чиновника, дети будут лечиться амбулаторно. Новых случаев заболевания среди учеников школы не фиксировали.

Напомним, в Днепре 38 учеников школы №62 попали в больницу с предварительным диагнозом "острая кишечная инфекция".

На данный момент по факту заболевания учеников уже открыли уголовное производство по ст. 325 УК Украины ("Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений"). Как рассказали в горсовете Днепра, в больницы на данный момент госпитализировали сразу 18 учеников. Им поставили предварительный диагноз – острая кишечная инфекция.

Также в школе в Днепре специальная комиссия проводит проверки для выяснения причин инцидента.Также инцидент прокомментировал мэр Днепра Борис Филатов. По его словам, если причиной госпитализации детей окажется отравление, то виновные будут отвечать в полной мере.