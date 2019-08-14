Задержание "черных лесорубов": в Днепропетровской области остановили дерзких воров

В Днепропетровской области задержали "черных лесорубов", которые почти полностью уничтожили лесополосу из дубов и лип. Оборудование и древесину у браконьеров изъяли, однако их самих со временем отпустили. Журналисты "Сегодня" выясняли, почему так сложно наказать тех, кто вредит окружающей среде.

О людях, которые вырубают деревья в лесополосе недалеко от Губинихи, полицейским сообщили местные жители. Увиденное на месте происшествия шокировало стражей порядка.

Эта лесополоса располагалась в нескольких километрах от населенного пункта, рядом с железнодорожным полотном. Тут росли липы, дубы и акации, а сейчас вместо деревьев остались только пеньки.

За "работой" полицейские застали пятерых лесорубов – те повалили и порезали на части около десятка дубов.

Общественные экологи рассказали журналистам "Сегодня", что "черные лесорубы" при задержании оправдываются тем, что якобы только распилили лежащее дерево. При этом ценные породы дерева, к которым относится и дуб, спиливают под корень, забирают толстый ствол дерева, а ветви оставляют сохнуть. На этом – зарабатывают десятки тысяч гривен.

"Базы, на которые перевозится эта древесина, и потом через частных предпринимателей перепродается, дуб, в данном случае, обычно на мебельное производство идет", – рассказала глава общественной организации "Экопатруль" Татьяна Лампика.

Спиленную древесину, инструмент и транспорт полиция изъяла и теперь это хранится на специальной площадке.

Самих лесорубов вначале задержали. Все они оказались жителями Губинихи, молодыми – от 18 до 33 лет. Их опросили и отпустили, поскольку доказать вину в таких случаях крайне сложно, объяснили в полиции.

"Сложнее всего в данной категории дел – именно проведение экспертизы или экологической проверки, с помощью которой мы можем установить сумму ущерба. Обычно это очень долгий процесс, который затягивает данное производство, расследование по нему", – отметила Алина Бут, старший следователь Новомосковского отделения полиции в Днепропетровской области.

Если вину "черных лесорубов" все же докажут, им грозит до пяти лет тюрьмы, а вред, который они нанесли окружающей среде, возместить не удастся.

Напомним, не так давно в Харькове сгорел гараж директора лесхоза, который боролся с "черными лесорубами"

Также мы писали об ужесточении наказания за контрабанду леса. Верховная Рада одобрила законопроект, авторы которое предполагают, что серьезные тюремные сроки остановят контрабандистов.

Между тем, по данным Госслужбы статистики, за 10 лет в Украине было вырублено более четырех миллионов гектаров леса. Еще десять лет назад их было на четверть больше.

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