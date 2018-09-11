Задержание известного блогера в Днепре: появились новые подробности, фото и видео

Сегодня, 10:12

Бывшего десантника задержали у библиотеки перед презентацией его книги

Фото: Facebook
Фото: Facebook

Известного блогера, бывшего десантника Валерия Ананьева задержали в Днепре по делу об избиении человека, которое произошло в 2016 году.

Как сообщила пресс-секретарь полиции Днепропетровской области Анна Старчевская, причиной задержания стало то, что экс-военный уклонялся от сотрудничества со следствием.

"Происшествие произошло еще в январе 2016 года. Если бы Валерий сотрудничал со следствием, а не уклонялся, такого задержание не произошло, уверена, что после дачи показаний, его отпустят", – сообщила она в своем Facebook.

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Стоит отметить, что блогера задержали за пять минут до начала презентации его книги в городской библиотеке, на которую пришли около 200 человек. Как стало известно, к Ананьеву подошли четверо полицейских в штатском, представились сотрудниками Новомосковского отделения полиции и надели на него наручники, а после этого доставили в Новомосковск.

В свою очередь, сам блогер также прокомментировал инцидент с задержанием. В своем Facebook он признал, что "задержание произошло, наверное, настолько лояльно, насколько это было возможно".

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"Я прекрасно понимаю: если бы 200 человек, которые собрались на третьем этаже библиотеки, узнали, что меня задерживает на первом этаже группа людей в штатском, могло произойти много плохих вещей. Тому полицейские действовали адекватно ситуации, насколько вообще может быть адекватным задержание автора книги в библиотеке", – отметил Ананьев.

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Также он добавил, что на 11 сентября назначено судебное заседание, по итогам которого блогер рассчитывает на освобождение.

"Сегодня около обеда будет суд, меня должны отпустить, и я надеюсь, что этот цирк закончится", – резюмировал Ананьев.

Между тем, в сети появилось видео, сделанное после задержания блогера в Новомосковском отделении полиции. На ролике Ананьев заверил, что с ним все в порядке и он не имеет претензий к тем, кто исполнял судебное решение и пригласил всех желающих его поддержать прийти на судебное заседание.

Напомним, ранее украинский десантник и известный блогер Валерий Ананьев рассказал, как встретил в итальянской Вероне российского телеведущего Артема Шейнина.
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"Сегодня"

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