Задержание известного блогера в Днепре: суд принял решение по Ананьеву

Сегодня, 14:16

Новомосковский суд принял благоприятное для бывшего десантника решение

Фото: Facebook/Василий Пидлужный
Фото: Facebook/Василий Пидлужный

В Днепропетровской области суд Новомосковска принял решение выпустить из-под стражи известного блогера, бывшего десантника Валерия Ананьева.

Об этом в своем Facebook сообщил Василий Пидлужный, который заверил, что с ветераном АТО "все нормально".

"С Валерой Ананьевым все нормально. Скоро его отпустят. Всех благодарим за поддержку и переживания", – написал он.

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В комментариях к этому сообщению адвокаты признались, что не имели никаких сомнений в исходе слушаний.

Напомним, что Валерий Ананьев был задержан полицейскими вечером 10 сентября у входа в библиотеку Днепра, где планировалась презентация его книги: четверо полицейских заковали блогера в наручники и увезли в Новомосковск.

Позже пресс-секретарь областного управления Нацполиции заявила, что задержание ветерана АТО связано с тем, что он избегает сотрудничества со следствием по делу о драке, которая произошла в 2016 году. Тогда десантник после ссоры в спортзале сломал нос своему оппоненту. 

Кроме того, она выразила уверенность в том, что после недолгого разбирательства ветерана снова выпустят на свободу.

В свою очередь, сам блогер признался, что у него нет никаких претензий к стражам порядка, которые его задержали. Ананьев добавил также, что полностью признает свою вину в избиении человека и заверил, что неоднократно просил прощения и предлагал пострадавшему и его близким оплатить лечение.
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"Сегодня"

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