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Задержание криминального "авторитета" в Днепре: в полиции рассказали подробности

Сегодня, 12:47

В начале 2000-х годов преступник занимался ограблениями и издевался над людьми

Фото: dp.informator.ua
Фото: dp.informator.ua.
Задержание криминального "авторитета" в Днепре: в полиции рассказали подробности //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/0f2/2a1/5c80f22a1c59b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/0f2/2a1/5c80f22a1c59b.jpg Днепр В начале 2000-х годов преступник занимался ограблениями и издевался над людьми

В Днепре правоохранители со стрельбой задержали преступную группировку, в которую входил криминальный "авторитет" по кличке "Ариец". Подробности задержания на своей странице в Facebook рассказал заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

Как рассказал Аброськин, в начале 2000-х годов он лично задерживал "Арийца". Тогда криминальный "авторитет" "грабил, жег утюгами и издевался над людьми".

"Прошло 18 лет, и он снова мордой в землю. Сегодня его вместе с "друзьями" задержали в Днепре, он, как всегда, на модном авто и с соответствующим арсеналом оружия", – отметил он.

Напомним, 6 марта в центре Днепра полицейский спецназ КОРД со стрельбой задержал группу из четырех человек. Задержание произошло на пересечении улиц Троицкой и Старокозацкой, а в момент операции прозвучали выстрелы. 

Ранее в полиции сообщили, что в Украине находятся до 40 воров в законе и к некоторым на прием ходят депутаты. Организованная преступность активизировалась с началом боевых действий на Донбассе и много воров в законе засылается в Украину по указанию ФСБ.

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Тег Днепр, задержание, криминальный авторитет , Аброськин

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