Задержание криминального "авторитета" в Днепре: в полиции рассказали подробности

В начале 2000-х годов преступник занимался ограблениями и издевался над людьми

Фото: dp.informator.ua.

Задержание криминального "авторитета" в Днепре: в полиции рассказали подробности //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/0f2/2a1/5c80f22a1c59b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/0f2/2a1/5c80f22a1c59b.jpg 2019-03-07T12:47:00+02:00 Днепр В начале 2000-х годов преступник занимался ограблениями и издевался над людьми

В Днепре правоохранители со стрельбой задержали преступную группировку, в которую входил криминальный "авторитет" по кличке "Ариец". Подробности задержания на своей странице в Facebook рассказал заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

Как рассказал Аброськин, в начале 2000-х годов он лично задерживал "Арийца". Тогда криминальный "авторитет" "грабил, жег утюгами и издевался над людьми".































"Прошло 18 лет, и он снова мордой в землю. Сегодня его вместе с "друзьями" задержали в Днепре, он, как всегда, на модном авто и с соответствующим арсеналом оружия", – отметил он.

Напомним, 6 марта в центре Днепра полицейский спецназ КОРД со стрельбой задержал группу из четырех человек. Задержание произошло на пересечении улиц Троицкой и Старокозацкой, а в момент операции прозвучали выстрелы.

Ранее в полиции сообщили, что в Украине находятся до 40 воров в законе и к некоторым на прием ходят депутаты. Организованная преступность активизировалась с началом боевых действий на Донбассе и много воров в законе засылается в Украину по указанию ФСБ.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Задержание криминального "авторитета" в Днепре: в полиции рассказали подробности". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.