Задержание криминального "авторитета" в Днепре: в полиции рассказали подробности
В начале 2000-х годов преступник занимался ограблениями и издевался над людьми
В Днепре правоохранители со стрельбой задержали преступную группировку, в которую входил криминальный "авторитет" по кличке "Ариец". Подробности задержания на своей странице в Facebook рассказал заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.
Как рассказал Аброськин, в начале 2000-х годов он лично задерживал "Арийца". Тогда криминальный "авторитет" "грабил, жег утюгами и издевался над людьми".
"Прошло 18 лет, и он снова мордой в землю. Сегодня его вместе с "друзьями" задержали в Днепре, он, как всегда, на модном авто и с соответствующим арсеналом оружия", – отметил он.
Напомним, 6 марта в центре Днепра полицейский спецназ КОРД со стрельбой задержал группу из четырех человек. Задержание произошло на пересечении улиц Троицкой и Старокозацкой, а в момент операции прозвучали выстрелы.
Ранее в полиции сообщили, что в Украине находятся до 40 воров в законе и к некоторым на прием ходят депутаты. Организованная преступность активизировалась с началом боевых действий на Донбассе и много воров в законе засылается в Украину по указанию ФСБ.
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