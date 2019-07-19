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Задержаны грабители, взорвавшие банкомат в Днепропетровской области

19 июля, 11:03

Главарь шайки накануне вышел на свободу

Задержание преступников, подорвавших банкомат в Днепропетровской области
Задержание преступников, подорвавших банкомат в Днепропетровской области.

В Днепропетровской области задержаны преступники, взорвавшие банкомат в магазине.

Об этом сообщил в Facebook первый зампред Национальной полиции Вячеслав Аброськин, выложив видео с записью преступления.

Аброськин посетовал, что двумя днями ранее суд в Запорожской области выпустил главаря этой банды, ограбившей до того банк, под символический залог в 80 тысяч гривен.

Полицейский начальник не исключил, что суд вновь отпустит грабителей, но заверил в неуклонной борьбе с преступностью вопреки любым помехам.

Один из задержанных грабителей.

Как сообщалось, в Харькове и Харьковской области этой ночью взорвали два банкомата.

Ранее в результате взрыва банкомата по улице Академика Вальтера в Харькове было похищено около 200 тысяч грн.

Также мы сообщали о взрыве банкомата в Харькове на проспекте Победы.

А в Днепропетровской области взорвали банкомат в селе Черкасское Новомосковского района.

Также мы писали, что в Калуше Ивано-Франковской области на улице Пушкина неизвестные взорвали банкомат в помещении банка. 

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Тег суд, банки, ограбление, грабители, банкомат, Аброськин

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