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Закрытие моста в Днепре: водители стоят в пробках, многие люди идут пешком

19 июля, 11:54

Переправу закрыли до осени, чтобы уложить асфальт и создать контактные сети

В Днепре перекрыли центральный мост
В Днепре перекрыли центральный мост. Фото: Информатор

Два месяца днепрянам и гостям города предстоит планировать переезды с левого берега на правый, минуя Новый мост. Напомним, проезд по переправе полностью закрыли в связи с реконструкцией, и горожанам пришлось приспосабливаться и искать альтернативные пути перемещения.

Часть местных жителей, которые не желают стоять в пробках, идут пешком, на что уходит чуть менее получаса. Корреспондент "Сегодня" узнал, какие пути передвижения выбрать горожанам.

Так, полностью перекрыть многострадальный мост чиновники решили после инспекции президента Украины Владимира Зеленского, который побывал в городе в конце прошлой недели и заключил пари с мэром Борисом Филатовым: если мост не успеют отремонтировать ко Дню города, который в этом году будет отмечаться 14 сентября, градоначальник добровольно покинет пост.


Чтобы ускорить процесс реконструкции, чиновники решили ограничить движение на два месяца. За это время там уложат два слоя асфальта и оборудуют контактную сеть для движения троллейбусов.

"На период закрытия моста движение автомобильного транспорта будет сосредоточено по Южному, Амурскому и Кайдакскому мостах. Из-за того, что Амурский мост станет одним из самых загруженных, там будет круглосуточно дежурить экипаж патрульной полиции, будет находиться эвакуатор, чтобы быстро убирать авто с проезжей части в случае ДТП, а также технические специалисты для оказания помощи участникам дорожного движения", — рассказали в пресс-службе Днепровского горсовета.

Между тем, горожанам уже вчера пришлось испытать неудобства, добираясь на работу. На мостах, которые расположены ближе всего к центру города – Амурском и Кайдакском – образовались пробки.

"Мужу не повезло – он около 40 минут стоял в пробке на Амурском мосту", – поделилась с корреспондентом "Сегодня" днепрянка Полина.

Проблемы возникли и у горожан, которые пользуются общественным транспортом. Их утром поджидала нехватка автобусов на маршрутах.


Фото: Информатор

"Сегодня на работу вышла раньше обычного. В тупике 51-й маршрутки села на последний автобус, который едет на улицу Островского (новое название: пл. Старомостовая. — Авт.). В 7:10 в очереди с тупика уже не было других маршруток. Сразу при повороте на ул. Янтарную стали в тянучку, которая была почти до Амурского моста. В 7:50 на мосту в направлении левого берега была пробка на половину моста перед светофором", — говорит днепрянка Виктория Грановская, подчеркнув, что избежать опоздания ей удалось только благодаря раннему выходу.

А вот автомобилистов просят выбирать альтернативные пути передвижения, чтобы не усложнять дорожное движение по Амурскому мосту, где курсирует большая часть городских автобусов.

Напомним, 12 июля в Днепр приезжал Владимир Зеленский. За время своего визита он успел ознакомиться с планом реконструкции Днепропетровского аэропорта, строительством объездной дороги вокруг Днепра, а также проинспектировать мост и обсудить проблемы экологии в Кривом Роге.


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Тег транспорт, ремонт, Днепр, мост, реконструкция

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АВТОР:

Журавель Максим

Источник:

Сегодня

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