Залечили до реанимации: в Днепре родители семилетней девочки обвиняют медиков в халатности

В течение месяца врачи не могли найти причину высокой температуры

Залечили до реанимации: в Днепре родители семилетней девочки обвиняют медиков в халатности 2019-03-25T18:46:11+02:00 Днепр В течение месяца врачи не могли найти причину высокой температуры

Родители семилетней Сони обвиняют днепровских медиков в халатности. В течение месяца те не могли найти причину высокой температуры, и только потом диагностировали менингит. Медики говорят, с самого начала делали все возможное, чтобы спасти ребенка со сложной болезнью. Аргументы сторон слушала корреспондент "Сегодня" Наталья Гусак.

В больницу Соню с головной болью мать привезла просто из детского сада. Эту пациентку медики хорошо знали. Наблюдали за ней почти с рождения, потому что у ребенка сложный диагноз – гидроцефалия. В голове и в спине девочки стояли шунты для отвода лишней жидкости из организма. Устройства время от времени забивались, и их приходилось прочищать. Так врачи сделали и сейчас.

"Говорит, может мы сейчас промоем аппарат, и завтра ребенок встанет, и все будет хорошо. Утром она проснулась – пока от наркоза отошла, вроде ничего. Начали подыматься – опять головные боли", – говорит мать Сони Юлия Ярема.

За несколько дней старый шунт сняли, поставили дренаж, но состояние ребенка не улучшилось. За неделю температура подскочила до сорока. Соне назначили антибиотики, капельницы, обезболивающие. Впрочем, температура и головная боль не прошли. Ребенок мучился более двух недель.

"Я уже доктору говорю, может у нее какой-то менингит, похоже. Дренаж – он когда долго стоит – он ифицируется, по-любому", – такое предположение мать Сони сделала, потому что сама работает медсестрой.

Впрочем, говорит, врачи к ней не прислушались. Несмотря на высокую температуру, сняли дренаж и установили новые шунты. Но девочке не становилось легче и впоследствии анализы показали: мать не ошибалась.

"Вызвал меня заведующий. Все они утром в ординаторской, говорят, у Сони в ликваре тысяча клеток. Непонятно, почему вся кровь хорошая, все стерильно, а ликвар тысячу клеток – говорит менингит", – рассказывает Юлия Ярема.

Только установленные шунты немедленно сняли. За неполные два месяца ребенка с гидроцефалией и болезнью сердца шесть раз оперировали под наркозом. После последнего вмешательства у Сони начались судороги, возник отек на голове.

"Через голову жидкость пошла. Вот это ликвар, как он называется. Это же какая боль. Она говорит, бабушка, я уже терпеть не могу. Пожалуйста, пусть придут, что-то мне сделают", – вспоминает бабушка Сони Валентина Ярема.

Когда Соне в манипуляционной зашивали отверстие, через которое пошла жидкость, ребенок перестал дышать. Сейчас девочка в реанимации, по этими окнами.

Врач, которая вела Соню, сейчас на больничном. Поэтому о маленькой пациентке рассказывает заведующий отделением нейрохирургии. Признает – менингитом ребенок заразился в стационаре.

"Мы пытались подобрать антибиотики, длительная антибактериальная терапия. Но, к сожалению, инфекция такая, что у нас не было положительного результата. Сейчас состояние стабильное, грубой очаговой симптоматики не имеется, она открывает глазки, она самостоятельно дышит. У нее нет порезов, параличей, однако уровень сознания еще восстановился не полностью", – поясняет заведующий отделением нейрохирургии детской больницы Днепропетровской области Владимир Агафонов.

И вот претензии родственников Сони, которые ставят под сомнение профессионализм врачей, заведующий отделением отвергает.

"Не установлен был правильно диагноз, и не назначено правильно лечение. И поэтому довело до такого состояния", – жалуется бабушка Лидия Майборода.

Сейчас родные Сони хотят только одного – чтобы она выздоровела. Но пока девочка остается в реанимации.

Ранее мы писали, что в Черниговской области к двум годам осудили врача-анестезиолога из-за смерти роженицы и младенца. Младенец прожил всего 1,5 месяца, что является следствием грубого нарушения при проведении общего обезболивающего.

А во Львовской области родственники 46-летнего пациента обвиняют врачей в непрофессионализме, который привел к смерти близкого человека. Мужчину привезли на скорой в медучреждение, но там его состояние ухудшилось. В областной больнице уже спасти не смогли.

Также мы писали, что во Львовской области будут судить медиков, виновных в смерти пациента. Врачи не смогли правильно диагностировать болезнь, в результате чего несовершеннолетний парень умер.

А в Тернополе умер шестимесячный ребенок. Родные девочки предполагают, что причиной смерти могла стать комплексная прививка, которую сделали малышке. В тот день девочка выглядела абсолютно здоровой, но вскоре ее состояние резко ухудшилось.

Напомним, что в Украине нет четкого определения "врачебной ошибки", однако за ее совершение доктора несут ответственность как во всем мире. Часть ошибок не зависят от врача, например, если в стране низкий уровень развития медицины, медтехники и недостаточно изучена болезнь – в таких случаях доказать вину врача нельзя.

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