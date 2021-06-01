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"Защищал" сына. Под Днепром мужчина избил девятилетнего мальчика

1 июня, 14:24

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Местный житель напал на ребенка на глазах у других детей – по факту хулиганства провели расследование

В Слобожанском Днепропетровской области местный житель избил девятилетнего мальчика на детской площадке. Дело уже направили на рассмотрение в суд.

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Об этом сообщили в прокуратуре.

Отмечается, что мужчина увидел, как между его сыном и другим мальчиком началась драка. Чтобы наказать девятилетнего "обидчика", отец на глазах у других детей дважды ударил его спиной о забор, нанес несколько ударов в лицо, после чего толкнул на песок.

У мальчика были легкие телесные повреждения.

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Копы провели расследование по факту хулиганства, прокуратура уже направила обвинительный акт в суд.

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Напомним, ранее в Ивано-Франковской области мужчина избил четырехлетнего мальчика.

Кроме того, в Днепре мужчина залез в чужой дом через окно и избил ребенка.

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