Застолье закончилось убийством: в Днепре 19-летний парень до смерти избил своего отца

После инцидента парень ушел с места убийства, однако впоследствии его задержали

Что стало причиной конфликта между отцом и сыном не известно/Коллаж: "Сегодня"

В Днепре 19-летний парень до смерти избил своего отца. Почему совершил убийство не известно, однако до этого они вместе употребляли алкоголь.

Об этом сообщает "Днепр оперативный".

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Детали инцидента

В полицию о происшествии сообщила жена погибшего, которая во время драки находилась в соседней комнате. Около 8 утра она услышала крики и ссору между отцом и сыном, а затем звуки драки. Через 10 минут все стихло. Женщина не сразу вышла посмотреть, что случилось, поскольку была напугана конфликтом.

Женщина не сразу вызвала полицию

Женщина, ставшая свидетелем инцидента, перетащила тело погибшего из кухни в коридор и лишь через пол часа вызвала полицию. Подросток, который все это время находился в квартире, оделся и ушел в неизвестном направлении.

Медики были бессильны

На место убийства приехали медики и пытались реанимировать мужчину, однако безуспешно. По предварительным данным, он скончался еще до приезда правоохранителей.

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Как задержали подростка?

Женщина позвонила сыну погибшего и договорилась о встрече у подъезда. Там подозреваемого и задержали правоохранители. На место вызвали следственно-оперативную группу. Женщину и ее пасынка, избившего до смерти отца, доставили в отделение полиции для дальнейшего рассмотрения дела.

Преступность в Украине

Уровень преступности в Украине стремительно рос в течение 1990-х годов, достигнув своего пика в 2000 году, после чего начался обратный процесс, который продолжался до 2009 года, когда украинская экономика вошла в глобальный финансовый кризис.

Начиная с 2017 года в Украине продолжается улучшение криминогенной ситуации, предварительные данные статистики по преступности в 2020 году являются лучшими за десятилетие. Если в 2016 году в целом совершили 592 604 преступлений, то в 2020 году — 335 000. Среди них убийств — 1 326.

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