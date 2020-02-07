Застрявшие машины и поваленные деревья: фото и видео последствий непогоды в Днепре

Без света в регионе до сих пор остаются 16 населенных пунктов

Фото: dp.dsns.gov.ua

Снежная буря, которая накрыла Украину 5 февраля, не обошла и Днепропетровскую область. В этом регионе непогода натворила немало беды – ветер валил деревья, а машины застревали в снежных сугробах на дорогах.

В пресс-службе местной ГСЧС рассказали, что только 6 февраля спасатели вытащили из снежного плена 12 автомобилей: шесть грузовиков, три легковушки и три автомобили скорой медицинской помощи.

Кроме того, спасатели убрали и распилили 13 деревьев, которые повалил ураганный ветер.

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"Всего в течение суток для ликвидации последствий непогоды от Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области привлечено 82 человека и 20 единиц специальной техники", – рассказали в ГСЧС.

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На данный момент без электроснабжения в области остаются около 16 населенных пунктов. На дорогах региона работают 109 единиц техники и 109 спасателей.

Ранее мы писали, что в Украине из-за ураганного ветра и налипания мокрого снега без электроснабжения остались 203 населенных пунктов в восьми областях.

А в Одесской области в снежный плен на дорогах попали десятки машин.

Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

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