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Заступился за сына: мужчина избил 11-летнего мальчика в Кривом Роге

5 октября, 12:12

Ребенок попал в больницу, против взрослого открыли уголовное производство

Иллюстрация

Иллюстрация / Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В Кривом Роге Днепропетровской области мужчина ударил в лицо 11-летнего школьника, вследствие чего ребенка госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Правоохранители начали досудебное расследование по факту нанесения телесных повреждений малолетнему парню. Об этом сообщили в пресс-службе криворожской полиции.

По информации полиции, инцидент произошел 1 октября возле одной из местных школ. Между двумя учениками по дороге домой возник конфликт, в который вмешался отец одного из участников и ударил оппонента – 11-летнего школьника – в лицо.

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Местные СМИ сообщают, что пострадавшего госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма", у парня синяки на лице. Сейчас выясняются все обстоятельства дела. В рамках уголовного производства начатого по предварительному правовой квалификацией предусмотренной ч.1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины (умышленные легкие телесные повреждения).

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Напомним, во Львовской области учитель математики избил 11-летнего школьника. Ребенка госпитализировали.

Напомним, ранее мы писали об инциденте на Прикарпатье, где директор школы вместе с физруком жестоко избили полицейского.

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школы правоохранители отец школьника

Источник: Сегодня

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