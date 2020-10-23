Затолкали в машину и отвезли в лесополосу: в Днепре задержали подозреваемых в жестоком убийстве

Задержанным грозит до 15 лет тюрьмы

В Днепре полиция задержала трех мужчин, которых подозревают в убийстве 35-летнего летнего местного жителя.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, злоумышленники встретили потерпевшего на улице, затолкали в машину, отвезли в лесополосу и избили. От полученных многочисленных телесных повреждений мужчина скончался.

Обнаженное тело умершего обнаружили местные жители 12 октября в лесополосе Самарского района. Как установили правоохранители, 35-летний местный житель с 3 октября находился в розыске.

Причастными к убийству оказались трое местных жителей в возрасте от 37 до 48 лет. Двое из них ранее уже привлекались к уголовной ответственности.

"В ходе санкционированных обысков по месту жительства фигурантов полицейские изъяли вещественные доказательства, подтверждающие их причастность к преступлению. Кроме этого, во время обыска в автомобиле одного из мужчин обнаружили гранату Ф-1 без маркировки и запал УЗРГМ-2", – сообщили в полиции.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по статье "умышленное убийство". Задержанным сообщили о подозрении. Им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы. Сейчас суд избирает им меру пресечения.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области мужчина убил подростка.

Также напомним, в Мариуполе задержали подозреваемого в убийстве беременной женщины. Подробности смотрите в видеосюжете "Сегодня":

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться