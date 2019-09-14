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Зеленский и Филатов подвели итоги пари: опубликовано видео

14 сентября, 15:15

Журавель Максим

Глава государства и мэр Днепра встретились на отремонтированном мосту

Зеленский и Филатов пожали друг другу руки

Зеленский и Филатов пожали друг другу руки / Фото: пресс-служба мэрии Днепра

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Президент Украины Владимир Зеленский, который прибыл в Днепр и представил нового руководителя Днепропетровской областной государственной администрации, побывал и на Центральном мосту, где рассказал об итогах своего пари с мэром города Борисом Филатовым. Об этом сообщил корреспондент "Сегодня" с места событий.

Напомним, что поездка Зеленского в Днепр на день города обсуждалось еще 12 июля – когда глава государства заключил пари с градоначальником.

По его условиям, если ремонт Центрального моста завершат в срок (ко Дню города 14 сентября), то президент приедет на открытие. В случае если бы мост открыть не успели бы – Филатову предстояло написать заявление об отставке.

В эксплуатацию переправу запустили 7 сентября – без официоза и символической красной ленты.

"В первую очередь хочу вас поздравить с днем города. Мы только что проехали по мосту – и он есть", – заявил Зеленский.

В заключение президент еще раз поздравил горожан с праздником, после чего пожал руку мэра Днепра.

Ранее мы писали о том, как прошел первый визит Владимира Зеленского в Днепр в качестве главы государства. Так, после прибытия в город Зеленский в первую очередь обсудил с мэром и чиновниками областной администрации перспективы реконструкции аэропорта.

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Днепр мост Зеленский пари филатов

Источник: Сегодня

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