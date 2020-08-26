Зеленский проверил, как подготовили к 1 сентября самую старую школу Днепра (фото)

Учеба начнется уже на следующей неделе

Президент Украины Владимир Зеленский проинспектировал в Днепре ход капитального ремонта здания и элементов благоустройства территории гимназии № 33. Само здание является памятником архитектуры местного значения.

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Как сообщает Офис главы государства, ремонтные работы начались еще в прошлом году и сейчас школа почти готова. Первая очередь зданий, где будут проходить занятия, откроется уже на следующей неделе.

В частности, строители утеплили чердак и совмещенную кровлю, заменили покрытие крыши перехода. Сейчас утепляют фасад, заменяют сеть отопления, проводят внутренние отделочные работы в первой очереди строительства. Также почти реконструировали школьный стадион. Вторая очередь зданий ремонтируется, она откроется через несколько месяцев. Там размещаются спортивные залы и дополнительные классы.

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Стоимость всех необходимых предусмотренных работ составляет более 120 миллионов гривен, сейчас проект профинансирован на 61,5 млн грн.

Владимир Зеленский лично осмотрел реконструкцию стадиона, а также состояние учебного класса начальной школы, малый спортзал и хореографический зал.

"Представьте, сколько у нас уже было бы классных образовательных объектов, социальной инфраструктуры, хороших дорог, если бы все наши предшественники не крали, а реально тратили на строительство и развитие инфраструктуры", – прокомментировал президент.

Ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский во время рабочего визита в Запорожскую область ознакомился с ходом строительства автотранспортной магистрали через реку Днепр.

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Также напомним, Зеленский передал ВСУ более 130 единиц техники и вооружения.

Видео: president.gov.ua

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