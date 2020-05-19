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Жестокое убийство 11-летнего мальчика в Днепре: он был подающим надежды футболистом

19 мая, 12:00

Татьяна Власенко

Убийцу ребенка задержали

В Днепре расследуют убийство 11-летнего Родиона Волкова, тело которого обнаружили возле больницы, что на улице Бехтерева, 16 мая. Подозреваемого в жестоком убийстве ребенка бездомного уже задержали.

"За совершение умышленного убийства малолетнего ребенка полицейские вручили уведомление о подозрении 59-летнему мужчине", – рассказали в Главном управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Было установлено, что ночью 17 мая в полицию поступило сообщение об исчезновении 11-летнего парня, который ушел из дома на прогулку и не вернулся. По словам бабушки, последний раз Родион выходил на связь около 19.00 16 мая, когда шел по улице Бахтерева.

"Правоохранители начали поиски ребенка. В ходе розыскных мероприятий на территории заброшенного здания по улице Бехтерева полицейские обнаружили тело пропавшего мальчика со следами удушения. Рядом находился человек, подозреваемый в убийстве", – рассказали правоохранители.

По данному факту следователи Самарского отделения полиции открыли уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Досудебное расследование продолжается.

Подающий надежды футболист

11-летний Родион Волков серьезно увлекался спортом и был игроком детской футбольной школы "Энергия".

Родион Волков. Фото: Facebook

Родиона вспоминают как талантливого, подающего надежды спортсмена.

"В нашей футбольной семье случилось горе... 16 мая изнасиловали и убили Волкова Радиона Дмитриевича 03.08.2008 года рождения, который был игроком детской Футбольной школы "Энергия"… Весь коллектив АФДО приносит искренние соболезнования семье молодого футболиста", – отметили в Ассоциации футбола в Днепропетровской области.

Родиона похоронят сегодня, 19 мая. У него остались бабушка и старший брат. Неравнодушные горожане организовали сбор помощи для семьи мальчика.

Как сообщал "Сегодня", в Кременчуге Полтавской области жертвой насильника стала 13-летняя девочка. Подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней уже задержали – им оказался 20-летний местный житель.

А под Харьковом произошло жуткое убийство 13-летней девочки. Там полиция задержала голую женщину Татьяну Пьянову, которая несла в пакете голову своей дочери.

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