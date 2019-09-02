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Жестокое убийство в Днепре: женщина была зарублена топором

2 сентября, 15:03

Журавель Максим

Подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы

В Днепре мужчина во время застолья зарубил жену

В Днепре мужчина во время застолья зарубил жену / Фото: Нацполиция

В Днепре полицейские задержали мужчину, который подозревается в убийстве собственной жены — она была зарублена топором. Об этом рассказали в пресс-службе Национальной полиции в Днепропетровской области.

Как стало известно, происшествие случилось во время семейного застолья в Шевченковском районе города. После выпитого алкоголя между супругами разгорелся скандал, в результате которого 50-летний мужчина взял топор и ударил им 43-летнюю женщину по голове, потерпевшая скончалась на месте.

Отметим, что о случившемся полицейским сообщил брат горе-супруга. На место преступления выехали полицейские, где во дворе частного дома они увидели тело женщины, а также топор. Подозреваемого задержали и доставили в отделение полиции, орудие убийства направили на экспертизу.

"По данному факту в Шевченковском отделении полиции открыли уголовное производство по статье "Умышленное убийство". Сейчас решается вопрос о сообщении мужчине подозрения и избрании меры пресечения. За совершенное преступление ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет", — сообщили в пресс-службе Национальной полиции области.

Ранее сообщалось, что столичная полиция раскрыла зверское убийство таксиста, которого выбросили из машины на Окружной дороге в Киеве с перерезанным горлом.

Тем временем в Ирпене произошло жестокое убийство молодого парня из-за несуществующей кражи 600 долларов. В совершении преступления подозреваются два строителя, с которыми работал погибший.

Также сообщалось об убийстве 18-летней девушки на столичных Теремках. Подозреваемым оказался ее ровесник, а его задержание проходило в Полтаве. При этом, еще когда полицейским не было известно об убийстве девушки, вместе с родителями и адвокатом парень прибыл в полтавскую полицию и написал заявление о том, что в Киеве на него было совершено нападение.

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Источник: Сегодня

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