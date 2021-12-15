Жестокое убийство военного под Днепром: задержан подозреваемый

В Новомосковске Днепропетровской области работники правоохранительных органов задержали 32-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве военнослужащего.
Об этом пишет пресс-служба полиции.
Как произошло преступление
В ночь с 11 на 12 декабря в съемной квартире Днепра между мужчинами возник конфликт, во время которого нападавший нанес военному многочисленные удары ножом.
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В результате полученных травм пострадавший погиб на месте.
Чтобы скрыть преступление, мужчина завернул тело в ковровое покрытие и вывез на автомобили за город.
13 декабря около 16:00 в полицию поступило сообщение об обнаружении тела неизвестного мужчины на обочине автодороги вблизи пгт Губиниха.
Что говорят в полиции
Правоохранители установили личность погибшего – им оказался 48-летний военнослужащий. Уже на следующий день полицейские установили подозреваемого в совершении умышленного убийства – 32-летнего коллегу по службе погибшего.
Мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК РФ. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Следствие продолжается.