Житель Днепра продавал оружие, а в Кропивницком найден тайник с боеприпасами – СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины и полицейские разоблачили в Днепре местного жителя, который незаконно хранил и реализовывал оружие, а в Кропивницком обнаружен тайник с боеприпасами.

Как сообщает в четверг пресс-центр СБУ, оперативники задержали жителя Днепра после продажи винтовки Mauser калибра 8,57 мм. Во время личного досмотра у злоумышленника изъят газо-травматический пистолет RG-88 калибра 9 мм с признаками переработки на боевое оружие.

При обысках по месту работы и жительства фигуранта дела, а также лиц, причастных к незаконной деятельности, правоохранители изъяли гладкоствольное ружье калибра 9 мм, ружье ИЖ-59, самодельную снайперскую винтовку калибра 7,62 мм, ружье Liege 12-K, 1,5 кг взрывчатки, три корпуса гранаты РГД-5, пять запалов и более 600 патронов различного калибра. Изъятое оружие и средства поражения направлены на экспертизу.

Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, на окраине Кропивницкого, в недостроенном здании, оперативники спецслужбы обнаружили тайник с оружием и боеприпасами: изъяты противотанковая мина, четыре гранаты РГД-5 и Ф-1, а также почти 250 патронов различного калибра.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению лиц, причастных к незаконной деятельности.

Напомним, в гараже бывшего бойца батальона "Киев-2" обнаружен арсенал оружия.

Также мы писали, что СБУ задержала торговца оружием: в "меню" были противотанковые гранатометы и боеприпасы.

Ранее во Львовской области задержали сержанта ВСУ, который торговал взрывчатыми веществами и боеприпасами. За две гранаты РГД-5, 20 пороховых зарядов и около двухсот патронов калибра 7,62 мм он получил не более 4 тыс. гривен.