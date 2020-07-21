Житель Кривого рога выбросил в окно горящий матрас, но тот застрял на дереве (видео)

В Центрально-Городском районе Кривого рога произошел пожар в многоэтажном доме. В результате происшествия пострадал мужчина.

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Как сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области, вызов в Службу спасения поступил утром 20 июля. Сообщалось, что на улице Петра Калнышевского во дворе многоэтажки горит матрас.

Прибыв на место, спасатели установили, что пожар возник в одной из квартир, расположенной на шестом этаже 9-этажного жилого дома. В комнате загорелся матрас на кровати. Хозяин квартиры объяснил, что заметив пожар, он выбросил матрас в окно. Однако тот застрял на дереве. Спасатели ликвидировали возгорание.

Мужчина, 1973 года рождения, получил отравление продуктами горения. Его забрали в терапевтическое отделение Криворожской городской больницы №3.

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"К тушению пожара привлечены 5 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области", – говорится в сообщении.

Видео: facebook.com/0564.ua

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Ранее мы сообщали, что в Кривом Роге на рынке вспыхнул масштабный пожар. Огонь уничтожил более 20 торговых точек.

Также напомним, в Кривом роге во время движения загорелся автобус с пассажирами в салоне. Двое мужчин с ожогами попали в больницу.

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