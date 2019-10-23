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Жители Днепра показали своих экзотических домашних питомцев: видео

23 октября, 15:23

У днепрян проживают питоны, чилийские белки дегу и еноты

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Пушистые, колючие, крылатые и ползучие – жители Днепра показали журналистам "Сегодня", каких экзотических животных держат дома. Хозяева рассказали, как уживаются с ними и не боятся ли за свою жизнь.

Двухметровый тигровый питон – домашний любимец Инны. Пресмыкающимися девушка увлеклась, подержав их в руках в контактном зоопарке. Кроме Шерхана, у нее есть еще пять змей: неядовитые удавы, пестрый питон и маисовые полозы. Своих воспитанников девушка называет "животными для ленивых".

"Кормить раз в неделю, раз в две недели. Убирать точно так же, водичку менять, обогрев включать. Ни пыли, ни шерсти, ни запаха", – говорит Ирина.

А вот в доме Татьяны – мини-зоопарк. Тут живут кот Велес, кролик Плюша и экзотическая чилийская белка дегу Василий.

"У них восемь зубчиков, как у белочек. Хвост у них, к сожалению, не как у белок. Но, по-моему, тоже обаятельный довольно" – отмечает Татьяна Хорошенко.

Живет Вася, как на курорте: ест специальный корм, "догоняется" фруктами и овощами. А еще купается – в песке. И любит, когда его ласкают.

У Натальи живут двое енотов. С полугодовым Мариком журналисты встретились на прогулке. Питомца женщине отдала семья, которая не выдержала строптивого и активного зверька.

"Они вредители, разрушители. Они копают цветы, грызут, они могут открутить краны, они грызут пол, роют норы в квартире" – рассказывает укротительница енотов Наталья.

Экзотические животные хоть привлекательные и модные, но перед тем, как их заводить, хорошо взвесьте все риски – советуют зоологи.

"Лучше заводить то, что легко содержать, то, что давно известно. И к чему, например, готовы те же ветеринары, когда необходимо лечить" – предупреждает зоолог Александр Бондаренко.

К тому же, покупая экзотических существ, вы поддерживаете контрабанду животных и рискуете получить специфические болезни. Ведь большинство животных продают без документов и прививок.

Как мы писали ранее, "Сегодня" нашли новый дом раненым аистам.

Также мы сообщали, что активисты призывают власть и общество не быть равнодушными к проблеме бездомных животных в Украине.

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Источник: Сегодня

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