Жители Днепра вышли на пикет против скандального цирка

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В Днепре зоозащитники и активисты провели акцию против выступлений скандального цирка.

Об этом сообщает "Днепр Час".

В субботу, 2 ноября, с 15:00 на площадке перед государственным цирком собралось около 200 человек. Все они вышли высказать свое недовольство тем, что в Днепр с гастролями приехал цирк братьев Гертнеров.

Как отмечают активисты, этот цирк известен на весь мир ужасными условиями для животных,их выступления запрещены во многих странах Европы. Они гастролируют только на территории России, Беларуси и Казахстана. И во время одного из выступлений слон упал с двухметровой высоты на арену.

"И теперь они приехали выступать у нас. Мы не против цирка. Мы против того, чтобы в цирке были животные", – сказала организатор Оксана Шаронина.

Также активисты зоозащитники подписи неравнодушных, чтобы провести проверку гастролирующего цирка.

Как сообщалось, Одесский окружной административный суд запретил использование диких животных в городском цирке. Это первое подобное решение в Украине, сообщили зоозащитники.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине хотят запретить использование диких зверей в цирковых шоу-программах. Во время дрессировки над животными издеваются и не кормят их, – убеждают зоозащитники. Они настаивают на принятии законопроекта, который положит этому конец.

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