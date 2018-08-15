Жители днепропетровского поселка выступили против строительства очистной станции

Жители поселка Петропавловка в Днепропетровской области жалуются, что коммунальщики сливают канализационные стоки в воду рядом с их домами. При этом в селе есть станция аэрации-долгострой, которую начали возводить еще в начале 1970-х, но потом заморозили проект.

"Запахи у нас — можете себе представить, как из живой канализации. Нельзя ни утром, ни вечером. Вода у нас уже пропала в колодцах, просто-напросто зеленая, черная. У кого какая", – рассказала женщина из поселка.

Другая жительница Петропавловки, Наталья Тимофеева, показала поля недалеко от реки Бык, куда из многоэтажек и больницы сбрасывают канализационные стоки. По словам местных жителей, раньше нечистоты вывозили в балку, подальше от райцентра, а сейчас выливают за сотню метров от частных домов.

"Машин нет, или дорого. Они решили нас травить", – говорит Татьяна Полищук.

По словам жителей села, фекалии постоянно отравляют их питьевую воду.

"Просто ядовитый такой, трупный запах. Просто невыносимо. Такой водой нельзя ни купаться, ничего. Такая вода – это настоящий яд, хотя вода была очень хорошая, у нас была такая мягкая вода!" – вспомнила еще одна местная жительница Виктория Литвинова.

Жители села винят местное коммунальное предприятие в том, что оно начало сливать канализационные стоки прямо на поля у водоема, хотя раньше вывозили подальше от поселка.

Сельской голова говорит, что коммунальщики его заверили в том, что строят очистные сооружения, среди которых планируют оборудовать и фильтрационные поля.

"Мы получили экспертный отчет на соответствие проектной документации. После этого подали в ГАСК декларацию про начало работ. После получения и регистрации этой декларации подрядчик приступил к выполнению работ", – сообщил Сергей Войнов, поселковый голова Петропавловки.

Реконструкцию очистных сооружений обещают закончить до конца года, но местные жители опасаются, что, если предприятие запустят, ситуация только ухудшится.

"Все вот эти фекалии их пойдут в реку, а от этой реки пойдут по всех кранах, везде. Люди все массово будут болеть и будут отравления", – уверяют они.

В свою очередь, чиновники обещают регулярно проверять воду после очистки, но местные жители требуют вообще остановить строительство и найти другое место для очистной станции.

Ранее мы писали об угрозе экологической катастрофы в Чернигове, которому после потопа угрожали неочищенные воды с местной свалки.

Также напомним, что в Кривом Роге жители одного из четырехэтажных домов выходят из квартиры только через окно: в подъезде здания фекалий по колено. Канализация затапливает дом сразу после ремонтов.

Подобный инцидент ранее случился и в Николаеве, где произошел серьезный прорыв канализации – на пересечении улиц Лескова и Даля провалился асфальт и затопило несколько домов.