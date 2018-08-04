В Каменском неизвестные выбросили возле жилых домов отходы скотобойни: горожане страдают от вони

Сегодня, 20:02

От невыносимого запаха люди даже теряли сознание


В Каменском Днепропетровской области возле жилых домов неизвестные выбросили около десяти тонн отходов скотобойни. От невыносимой вони страдает более тысячи жителей Южного района города.

Вонь в частном секторе города местные жители почувствовали еще в начале недели. По их словам, некоторые люди от вони даже теряли сознание.

Местные жители пожаловались районным чиновникам, те начали искать, кто мог выбросить отходы неподалеку от домов. На записях с камер наблюдения заметили грузовик желтого цвета. Заднего борта у него не было, поэтому отходы постепенно и сыпались на дорогу. На данный момент удалось выяснить, что машина приехала со стороны областного центра, но ее номера ни одна из камер не зафиксировала.

На данный момент, чтобы предотвратить распространение возможной инфекции, отходы засыпали обеззараживающими веществами и землей. Чиновники надеются таки найти людей, которые сбросили вонючий мусор, чтобы те его вывезли и утилизировали по правилам.

Ранее мы писали, что жители харьковской многоэтажки полгода терпят невыносимую вонь.

Напомним, Москву накрыло смрадом от гниющей свалки в Балашихе.
отходы, вонь

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