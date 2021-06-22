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Живут на бомбах: в Кривом Роге под жилым домом нашли снаряды (фото)

22 июня 2021 19:12

Татьяна Очеретяная , Всеволод Прокофьев

Из земли уже достали 14 боеприпасов, остальные находятся прямо под домом, но рыть дальше опасно

Коллаж "Сегодня"

Коллаж "Сегодня"

В Кривом Роге прямо под частным домом обнаружили снаряды времен Второй мировой войны. Хозяин рыл траншею, чтобы проложить коммуникации к дому, и наткнулся на старый боеприпас.

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Об этом сообщает сайт "Сегодня".

Взрывотехники в земле нашли 14 бомб: две гранаты и 12 пушечных снарядов. Но это не все. Больше, говорят, лежит прямо под постройкой и копать дальше опасно.

Фото – Криворожское районное управление ГСЧС

Фото – Криворожское районное управление ГСЧС

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Фото – Криворожское районное управление ГСЧС

Фото – Криворожское районное управление ГСЧС

Работы приостановили до завтрашнего дня.

Фото – Криворожское районное управление ГСЧС

Фото – Криворожское районное управление ГСЧС

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Фото – Криворожское районное управление ГСЧС

Фото – Криворожское районное управление ГСЧС

Напомним, недавно в Одесской области обезвреживали боеприпасы времен Второй мировой войны, которые водолазы-саперы подняли с затонувшего корабля.

Кроме того, на территории школы в Луганской области нашли схрон боеприпасов боевиков. Арсенал был закопан. Среди найденного – патроны и гранатометные отстрелы.

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