Жуткая смерть беременной: в убийстве подозревают сожителя

Тело Юлии нашли в колодце, на днях она должна была родить второго ребенка

Жуткая смерть беременной женщины. Тело нашли в колодце на глубине более пяти метров. На днях Юлия должна была родить второго ребенка. "Сегодня" пообщались с соседями и знакомыми погибшей, которые искали ее несколько последних дней. Те рассказали свою версию – кто и за что мог убить беременную.

31-летняя Юлия была беременна, вот-вот должна рожать. Последний раз соседи видели ее в пятницу. Виктория, живет рядом, забила тревогу, когда не смогла дозвониться до Юлии.

"Я уже почувствовала, что ее нет. Она же не оставляла ребенка. У нее же ребенок еще, мальчик, два с половиной года", – говорит подруга.

Соседи видели, как с сыном Юлии гулял ее сожитель. Он всем говорил, что женщина поехала по делам, а телефон оставила дома. И в дом никого не пускал.

Пропавшую Юлю начали разыскивать родственники. Случайно заглянули в заброшенный колодец за домом. Там, в куче мусора и увидели ногу.

Приятельница погибшей рассказала "Сегодня", что тело было полуголым. Без нижнего белья, только в футболке. "Он ее полностью мусором прикрыл", – говорит женщина.

Как только родные Юлии обратились к полицейским, ее сожитель исчез. Предполагают, именно Константин мог убить беременную жену.

"Если он выпивал – он становился совсем другим человеком. Просто выпил – и переклинило", – признается приятельница Юлии Виктория Росточило.

Юля и Константин впервые встретились в воинской части, рассказывают их знакомые. Он служил по контракту, она была медсесторой. Вместе прожили год.

Еще месяц назад в соцсети он писал о любви к женщине и ее старшему сыну. Ждал рождения общего ребенка. Но за несколько дней до трагедии Константина уволили из вооруженных сил. Теперь его разыскивает полиция. На сегодня известно, что Юлю бросили в колодец уже мертвой.

"На момент прибытия полиции мужа дома не оказалось, поэтому мы сейчас ищем его с целью опросить – что известно и причастен ли он к совершению этого преступления", – заявила нам пресс-секретарь управления Нацполиции в Днепропетровской области Ольга Кузнецова.

Если вину Константина докажут, ему могут назначить максимальное наказание – пожизненное заключения. Ведь погибло сразу двое – Юля и ее нерожденный ребенок.

Ранее в Днепре собака нашла женщину, которая просидела в колодце двое суток. По данным СМИ, женщина пропала еще 22 марта в разгар рабочего дня.

А в прошлом году в Кировоградской области в колодце нашли тело мужчины.

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