Жуткая стрельба в Днепре. Мы узнали, чем занимается Рябчук в СИЗО

20-летний Артемий Рябчук, который застрелил сослуживцев в Днепре, сейчас находится под стражей. Ему грозит серьезный срок за убийство людей.
Сайт "Сегодня" узнал, чем задержанный Рябчук занимается в СИЗО.
Как сообщили нам источники в правоохранительных органах, 20-летний Артемий Рябчук сидит в камере и сейчас читает книгу.
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На вопрос о том, под усиленной ли он охраной, нам ответили, что содержится под стражей на общих основаниях.
"В камере он находится не один. У нас в системе ведется усиленное наблюдение за людьми, которые обмолвились о суициде. Учитывая, сколько людей он убил, то с ним работают психологи", – сообщили нам в Государственной уголовно-исполнительной службе.
Слухи о самоубийстве Рябчука
Во вторник, 1 февраля, в Сети начали распространять слухи о самоубийстве Артемия Рябчука, подозреваемого в расстреле военнослужащих Нацгвардии в Днепре. На самом деле это оказалась фейковая информация.
"Подозреваемый находится под стражей, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Государственное бюро расследований делает все возможное, чтобы как можно быстрее завершить досудебное расследование по этому резонансному делу и привлечь виновных к ответственности", – заявили в ГБР.
Подробности трагедии
- Инцидент произошел около 4:00 утра 27 января. Солдат караульной службы взял автомат АК-47 и патроны к нему и открыл стрельбу. В это время в помещении было 22 солдата.
- Двое успели выбежать на улицу и набрать по телефону полицию и скорую. Злоумышленник сбежал, но его уже задержали копы.
- На месте происшествия погибли пять человек, еще пять – ранены.
- Стрелявший – солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич, 2001 года рождения. По данным силовиков, он родом из Одесской области.
- Как стало известно "Сегодня", солдат служил в НГУ с осени прошлого года. Был задействован в охране Южмаша.
- После задержания Артемий рассказал, как убивал сослуживцев. Одной женщине он выстрелил в голову, потому что та не давала ему ключи от дверей.
- Национальная гвардия Украины возьмет на себя захоронение погибших в Днепре гвардейцев, а также выделит денежную помощь раненым и выплатит по 1,8 млн грн семьям убитых.
- Вскоре после трагедии военные начали открыто рассказывать об ужасах во время службы в этой части. По словам одного из них, командиры доводили срочников до самоубийства, затем скрывали факты и даже получали повышение.
- В Днепре избрали меру пресечения Артемию Рябчуку. Ему назначили 60 суток ареста, до 27 марта, без возможности внесения залога. Подозреваемый будет содержаться в СИЗО.