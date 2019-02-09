Жуткий пожар в Днепропетровской области унес жизни троих человек

Пламя охватило 25 «квадратов» частного жилого дома

Жуткий пожар в Днепропетровской области унес жизни троих человек //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/e7b/437/5c5e7b437bcbf.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/e7b/437/5c5e7b437bcbf.png 2019-02-09T09:16:00+02:00 Днепр Пламя охватило 25 «квадратов» частного жилого дома

В городе Покров в жилом доме вспыхнул пожар. Во время тушения огня спасатели обнаружили тела троих человек, сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

О пожаре спасателям стало известно 8 февраля в 18:39. Прибывшим на место спасателям удалось локализовать пожар в 19:15, а в 19:30 его ликвидировали. Огонь успел уничтожить домашнее имущество и повредить конструкции дома на площади 25 квадратных метров.

"Во время тушения пожара сотрудниками ГСЧС внутри дома обнаружены тела трех погибших: мужчины 1971 года рождения, мужчины 1965 года и женщины 1968 года рождения", – рассказали в ГСЧС и отметили, что причину пожара устанавливают правоохранительные органами.

Ранее мы писали о том, что в Украине с начала года произошло около четырех с половиной тысяч пожаров, в которых погибли более 300 человек и еще 150 получили ранения.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.

Кроме того, не так давно в ГСЧС сообщили о печальном "антирекорде" – за одни сутки, 7 января, в пожарах погибли 17 человек.

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