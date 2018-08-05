Жуткое ДТП в Днепре: под колесами Lexus погибли два пешехода

В Днепре легковой автомобиль Lexus насмерть сбил мужчину и женщину, которые переходили проезжую часть. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

"Во время движения водитель автомобиля "LEXUS RX 350" совершил наезд на неустановленных женщину и мужчину в возрасте 30-35 лет, которые пересекали проезжую часть. В результате ДТП пешеходы получили телесные повреждения, от которых погибли на месте происшествия", – рассказали в полиции.

Полиция уже открыла по факту ДТП уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Ранее сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Несмотря на почти 12% рост ДТП в 2016 году, или на 16 тысяч случаев в год, количество тяжелых происшествий упало на 20% — погибло на 816 человек меньше, чем в 2015 году.

Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Кроме того, в феврале сообщалось, что в 2017 году пьяные водители устроили почти шесть тысяч ДТП в Украине. Из-за преступного поведения владельцев авто погибло более ста человек.