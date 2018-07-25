Жуткое тройное ДТП в Днепре: появились новые подробности и фото

По факту жуткой аварии с участием трех автомобилей в Днепре полиция открыла уголовное производство. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"По данному факту полицией открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 ("Нарушение правил безопасности дорожного движения") Уголовного кодекса Украины. Проводятся следственные действия", – говорится в сообщении.

Кроме того, стало известно, что пострадавшая женщина была за рулем автомобиля "Lexus".

Напомним, сегодня в Днепре произошла масштабная авария с участием трех автомобилей. В результате ДТП пострадали женщина и ребенок, которые находилась в автомобиле "Lexus GX". Ребенка сразу госпитализировали в больницу. А женщину спасателям с помощью гидравлических ножниц пришлось вырезать из поврежденного автомобиля: ее также госпитализировали.

А 20 июля под Николаевом произошло столкновение рейсового микроавтобуса марки Volkswagen с белорусской регистрацией, который двигался по маршруту Одесса – Гомель, и грузовика. В результате ДТП водитель и четверо пассажиров микроавтобуса погибли на месте, еще 12 пассажиров получили ранения.

В тот же день в Житомирской области на трассе Киев – Чоп столкнулись маршрутка и грузовик. В результате аварии погибли 10 человек, еще 10 пострадали.