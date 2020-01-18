Жуткое убийство таксиста произошло в Кривом Роге

Ударил ножом в шею, потом – в грудь и живот. Жуткое убийство таксиста в Кривом Роге. Авто с окровавленным телом 76-летнего водителя обнаружили жители одного из отдаленных поселков. Вероятного убийцу уже задержали.

Подъезд к одному из отдаленных поселков Кривого Рога. Легковушку с открытой дверцей местные заметили на обочине. Заглянули внутрь – и ужаснулись. За рулем – окровавленное тело. Владимир Панченко несколько часов наблюдал, как авто изучают следователи.

"В машине был молоток в пакет завернутый. Это я слышал от полиции. И нож в крови. Его сразу, наверное, молотком оглушили. А потом ... ну ... перерезали же горло", – рассказывает Владимир Панченко, житель поселка Авангард.

И еще несколько ударов в грудь и живот. Водителю – 76 лет, он – таксист. Подобрал клиента на площади в центре города. Довез до поселка, а потом пассажир заявил: платить нечем, и бросился с ножом. Коллега погибшего Александр – в шоке. Полтора месяца назад на него напали там же. В таких случаях, говорит, зовут на помощь других водителей.

"Взяли мы клиента. И даже заметили, что он какой-то подозрительный – сразу в рацию предупредили, что точка А, точка Б. Может нужна будет поддержка. Кто поближе – съезжаются", – говорит Александр Михайлюта, водитель такси.

Вероятного убийцу полиция задержала на следующий день.

"Нападавший с места преступления скрылся. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Криворожского отдела полиции была установлена личность злоумышленника и произведено его задержание. Им оказался местный житель 71 года рождения", – отмечает Оксана Лесонен, пресс-секретарь Криворожского отдела полиции.

Теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы. Следующие два месяца подозреваемый проведет в СИЗО.

Также мы сообщали о том, что не так давно в Харькове полицейские задержали мужчину, который избил таксиста и пытался украсть его автомобиль. А в пригороде Херсона мужчина с деревянной палкой напал на таксиста и ограбил его.

Кроме того, в Харькове произошло жестокое убийство таксиста.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram