Зимняя весна в Днепре: прогноз погоды и животные войны

Снежный март застал врасплох не только людей, но и животных, которые устраивают стычки за пропитание

Нынешняя весна выдалась небывало снежной для Днепра. Всего за сутки на город обрушилась двухмесячная норма осадков. "Сегодня" выяснила, как затянувшаяся зима сказывается на жизни города и его обитателей.

Синоптики уверяют: нынешний март может стать самым влажным за последние 70 лет, ведь во время последнего снегопада выпало более 70 мм осадков при месячной норме в 30 мм.

"Я бы не сказал, что это аномалия. Снежный покров в конце марта у нас был и в 1995 году. Хотя столько снега не было даже зимой. В феврале и марте выходят южные циклоны, которые формируются над Черным морем и проходят через территорию Украины. Они приносят нам разные осадки: мокрый снег, ледяной дождь. Просто в последнее время такие циклоны у нас были редко, и мы привыкли к ранней весне. А вот три года назад также в марте было много осадков, но в виде дождя, а не снега", — рассказал нам начальник Днепропетровского регионального центра гидрометеорологии Василий Гринчак.

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При этом синоптики подчеркивают: толщина снежного покрова в разных районах области может отличаться в несколько раз. В этот раз намело от 3 до 29 сантиметров. Больше всего осадков зафиксировали в центре и на северо-востоке области, меньше всего — на юге и юго-востоке.

А вот снегопад в апреле, как было в Днепре и области в прошлом году, эксперты называют аномалией. "Это уже очень редкое явление. Без сомнений можно сказать, что это аномалия. Последний раз такое было в 1987 году", — говорит Василий Гринчак.

При этом биологи уверяют, что нынешняя погода не должна сказаться на растениях. А вот зоологи бьют тревогу, ведь множество бездомных животных остались без пищи, а птицы, которые вернулись с теплой зимовки, оказались в заложниках у непогоды.

Без довольства. Животные дерутся за еду. Фото: М. Журавель

"С бездомными животными картина удручающая. Горожане реже выходят из дома, потому псов и котов стали меньше подкармливать. А вот еду, которая оставалась на улицах, засыпало снегом. Озябшие птицы также дерутся за крохи, но получают в стычках травмы и погибают", — рассказывает основатель городского общества защиты животных "Ковчег" Анна Дмитриева.

Недавно в центре Днепра прохожие могли стать свидетелями удивительного явления — мурмурации птиц. Несколько сотен пернатых, сбившись в стаю, летали над центром, создавая в воздухе различные фигуры. Многие пернатые тогда получили различные травмы.

"Птицы, которые обычно улетают на зимовку, вернувшись, застали неблагоприятные погодные условия. Поэтому они начинают враждовать и делить корм с теми, кто здесь оставался и не улетал. Например, с воронами. Из-за чего получают множество травм", — говорит Анна Дмитриева.

ТЕПЛО С ВОСКРЕСЕНЬЯ

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни нас ждет потепление. Сегодня столбики термометров поднимутся до +2 градусов, на ночь прогнозируют –5—7 градусов. 23 марта температура воздуха днем также составит от 0 до +2 градусов, а вот ночью может похолодать до –9—11 градусов. В пятницу и субботу возможен небольшой снег. Температура воздуха 24 марта составит около 0+2 градусов. А на следующей неделе очевидно придет настоящая весна. С 25—27 марта днем ожидается до +12 градусов. Ночи также потеплеют, однако градусник покажет незначительный минус.

Ранее сообщалось, что Днепр в третий раз за несколько дней накрыло циклоном: город утопает в сугробах.

Напомним, ранее в Украине объявили штормовое предупреждение, но потепление уже близко.

Как писал сайт "Сегодня", журналисты выяснили, кто должен убирать снег возле магазинов и киосков. В Украине после снегопадов возникло много вопросов, кто должен расчищать улицы и какое предусмотрено наказание за игнорирование.