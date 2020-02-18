Потери с обеих сторон: что известно о наступлении боевиков на Донбассе

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Утром 18 февраля стало известно, что боевики на Донбассе пошли на прорыв. Как сообщает штаб Объединенных сил, противник атаковал позиции украинской армии и попытался прорвать линию разграничения в районе населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный.

"Оккупанты ведут обстрелы по нашим защитникам из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Враг применяет минометы калибра 120 мм. Также противник ведет огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов", – сообщили военные.

В ООС отмечают, что под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения.

"К сожалению, в результате вражеских обстрелов украинские защитники понесли потери. Подразделения Объединенных сил, которые обороняются, дают адекватный ответ вооруженным формированием Российской Федерации, оккупантам наносится огневое поражение с целью подавления их вооруженной активности. Потери противника уточняются", – говорится в сообщении.

По состоянию на 10:30 бои закончились, а бойцы ЗСУ дали адекватную огневой ответ противнику и удержали полный контроль над ситуацией.

"Среди украинских защитников, к сожалению, один погибший, четверо получили легкие ранения, им оказывается медицинская помощь. У врага один погибший, пять – тяжело раненых. Противник запросил режим тишины. Позиции украинских защитников не потеряны", – заявили в ООС.

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Командование отмечает, что в готовности к применению находятся подразделения резерва из состава Объединенных сил, ситуация полностью контролируется.

Также в Сети появилось видео, которое якобы записано в районе сегодняшних боев на Луганском направлении. Его опубликовал бывший заместитель председателя Донецкой ОГА Игорь Стокоз. Однако пока нет подтверждений от военных, действительно ли это видео сегодняшних боев.

Как рассказал координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец, противник ударил по классической схеме – в стык двух бригад (72-й и 93-й) двумя ударными группами, которые поддержали стольная артиллерия и минометы крупного калибра.

"Судя по всему, замысел командования противника – выбить наши подразделения с плацдарма на Северском Донце в районе Новотошковка – Крымское... или по крайней мере, оттеснить от дороги на Северодонецк в пойму реки", – пишет офицер ВСУ на своей страничке в Facebook.

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"Ещё одним участком приложения усилий противника стал участок у Новотошковки и Ореховое. Надо понимать, это фланговое обеспечение действий по плацдарму, с целью сковать наши тактические резервы на этом участке", – продолжил координатор "Информсопротивления".

Он подтвердил, что ВСУ понесли потери.

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"Противник использовал предварительное огневое подавление нашей системы обороны (то, что называется артподготовкой). Её характер и интенсивность (командование противника массировало на этом участке огневые средства) свидетельствует о предварительной подготовке противника к активным действиям на этом участке", – подытожил Машовец.

Президент Владимир Зеленский назвал сегодняшнее наступление боевиков на Луганском направлении попыткой сорвать мирный процесс по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом он написал на своей странице в Facebook. Он отметил особый цинизм оккупационных войск, которые пошли в наступление в пятую годовщину дебальцевской трагедии.

"Воины Вооруженных сил Украины дали достойный отпор агрессору. К сожалению, с нашей стороны есть потери. По состоянию на сейчас бой завершен. Это не просто циничная провокация, целью которой является нажать на дебальцевскую рану, которая никогда не заживет полностью. Это – попытка сорвать мирный процесс на Донбассе, который начал продвигаться хоть и небольшими, но уверенными шагами. Собираем сегодня заседание СНБО. Будем обсуждать и принимать решения о дальнейших шагах", – написал Зеленский.

Глава государства добавил, что курс Украины на завершение войны и преданность международным договоренностям остается неизменным – так же, как и решимость дать отпор любым проявлениям вооруженной агрессии против Украины.

Кроме того, на фоне сообщений об атаке боевиков появилась информация о том, что Совет национальной безопасности и обороны проведет заседание. Об этом говорится в сообщении Офиса президента Украины.

Как отмечается, В 12:00 по результатам заседания должен состояться брифинг при участии секретаря СНБО Алексея Данилова, руководства Генерального штаба Вооруженных сил Украины, Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины.

Как сообщали новости "Сегодня", 17 февраля боевики восемь раз обстреляли украинские позиции на передовой, при этом продолжая применять запрещенное вооружение.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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