11 обстрелов и потери ВСУ: как прошли сутки на Донбассе

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За прошлые сутки, 19 января, боевики 11 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Один военнослужащий погиб, сообщили в пресс-центре ООС.

"19 января вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм и 120-мм минометов, а также станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг устроил один обстрел:

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недалеко от Песков боевики ударили из станкового противотанкового гранатомета – 2 выстрела, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" было зафиксировано 10 вражеских обстрелов:

семь раз вблизи Орехово оккупанты стреляли из артиллерийских систем калибра 122 мм -противник выпустил 9 снарядов, из 120-мм минометов – 33 мины и со станковых противотанковых гранатометов – 9 выстрелов;

у Новоалександровки велся огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Новотошковского применили минометы калибра 120-мм – 8 мин.

"Вчера, 19 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб", – рассказали в ООС.

Напомним, за прошлые сутки, 18 января, боевики шесть раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Один военнослужащий погиб, еще 10 – получили ранения.

Ранее разведка сообщила, что оккупанты на Донбассе снова вербуют пушечное мясо: обещают высокие зарплаты, но молчат о наказаниях. Однако призывники бегут из ОРДЛО, чтобы не идти в "армию" боевиков.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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