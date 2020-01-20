Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,25
26,94

11 обстрелов и потери ВСУ: как прошли сутки на Донбассе

20 января, 07:12

Из-за вражеских обстрелов погиб украинский военнослужащий

/ Фото: Сегодня

За прошлые сутки, 19 января, боевики 11 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Один военнослужащий погиб, сообщили в пресс-центре ООС.

"19 января вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм и 120-мм минометов, а также станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг устроил один обстрел:

Реклама

  • недалеко от Песков боевики ударили из станкового противотанкового гранатомета – 2 выстрела, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" было зафиксировано 10 вражеских обстрелов:

  • семь раз вблизи Орехово оккупанты стреляли из артиллерийских систем калибра 122 мм -противник выпустил 9 снарядов, из 120-мм минометов – 33 мины и со станковых противотанковых гранатометов – 9 выстрелов;
  • у Новоалександровки велся огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • вблизи Новотошковского применили минометы калибра 120-мм – 8 мин.

"Вчера, 19 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб", – рассказали в ООС.

Напомним, за прошлые сутки, 18 января, боевики шесть раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Один военнослужащий погиб, еще 10 – получили ранения.

Ранее разведка сообщила, что оккупанты на Донбассе снова вербуют пушечное мясо: обещают высокие зарплаты, но молчат о наказаниях. Однако призывники бегут из ОРДЛО, чтобы не идти в "армию" боевиков.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Донбасс погиб ВСУ боевики обстрелы боец потери ВСУ ООС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Путин хочет, чтобы закон об особом статусе Донбасса стал бессрочным
Путин хочет, чтобы закон об особом статусе Донбасса стал бессрочнымПолитика
Оккупанты на Донбассе лихорадочно прячут танки и
Оккупанты на Донбассе лихорадочно прячут танки и "Грады": что знает украинская разведкаУкраина
Нормализация с Россией возможна: в Польше назвали важное условие
Нормализация с Россией возможна: в Польше назвали важное условиеПолитика
На Донбассе боевики усилили обстрелы: три бойца ВСУ ранены
На Донбассе боевики усилили обстрелы: три бойца ВСУ раненыДонбасс
Свидетель для Гааги: на Донбассе задержан свидетель по делу МН-17
Свидетель для Гааги: на Донбассе задержан свидетель по делу МН-17Донбасс
Пограничники задержали восемь пенсионеров из ОРДЛО: куда они направлялись и зачем
Пограничники задержали восемь пенсионеров из ОРДЛО: куда они направлялись и зачемДонбасс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...