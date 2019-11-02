13 обстрелов и запрещенное оружие: в штабе рассказали о ситуации на Донбассе

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За прошлые сутки, 1 ноября, на Донбассе пророссийские боевики 13 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих. Потерь в рядах ВСУ нет, сообщили в пресс-центре ООС.

"1 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил семь обстрелов. Дважды вблизи Старогнатовки велся огонь минометов калибра 120 мм, СПГ и крупнокалиберных пулеметов. У Талаковки боевики ударили из стрелкового оружия, неподалеку Новогнатовки – из станковых противотанковых гранатометов. Еще два обстрела из стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов оккупанты устроили у Водяного, что на Приазовье. Вблизи Марьинки применили СПГ и стрелковое оружие.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил шесть обстрелов. У Майорска стреляли из станковых противотанковых гранатометов, а неподалеку Луганского – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов. Дважды вблизи Новолуганского боевики ударили из ручных противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия. Неподалеку Хутора Вольного велся огонь из крупнокалиберных пулеметов. У Троицкого применили автоматические гранатометы.

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"Вчера, 1 ноября, потерь в результате обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не было", – рассказали в ООС.

Напомним, 29 октября на Донбассе началось разведение войск в зоне неподалеку от Золотого-4 Луганской области.

Кроме того, мы сообщали, что потери незаконных вооруженных формирований т.н. "ЛДНР" и наемников из Российской Федерации в октябре 2019 года составили 96 человек. Из них безвозвратных – 33 человека.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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