14 тыс жизней: МИД назвал количество жертв войны на Донбассе

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Более 14 тысяч человек погибли вследствие вооруженной агрессии РФ против Украины, начиная с 2014 года, говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины по случаю 45-й годовщины резолюции Генеральной ассамблеи ООН №3314 (XXIX) "Определение агрессии", опубликованном в понедельник на сайте ведомства.

"Вооруженная агрессия РФ против Украины неумолимо увеличивает количество жертв, которое по подсчетам международных организаций достигло более 40 тысяч человек, из них более 14 тысяч – погибшие, 1,5 миллионов человек стали внутренне перемещенными лицами", – говорится в сообщении.

В МИД отмечают, что с 2014 года Украина неизменно квалифицирует международно-противоправные действия РФ в Крыму и на Донбассе как акт агрессии. "Мы четко и последовательно доказываем, что такие действия РФ полностью подпадают под определение агрессии в соответствии с пунктами а), b), c), d), e) и g) статьи 3 приложения к резолюции Генеральной ассамблеи ООН 3314 (XXIX) "Определение агрессии", принятой 45 лет назад", – говорится в заявлении.

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В ведомстве также отмечают, что военные преступления и преступления против человечности на временно оккупированных территориях Крыма и частей Донецкой и Луганской областей имеют широкомасштабный, системный характер и является следствием международного вооруженного конфликта, развязанного РФ против Украины 20 февраля 2014 года.

"Украина и в дальнейшем будет прилагать максимальные усилия на всех международных площадках и противодействовать попыткам России легитимизировать оккупацию АР Крым и г.Севастополь с целью прекращения произвола российской оккупационной администрации в Крыму и на части территории Донецкой и Луганской областей", – говорится в заявлении.

Напомним, с начала 2019 года жертвами развязанного Россией конфликта на Донбассе стали 26 мирных жителей. Об этом сообщила глава Миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер. Богнер отметила, что с середины апреля 2014 года на Донбассе были убиты как минимум 3344 мирных жителя.

А тем временем на Донбассе не прекращаются вражеские обстрелы. Так, 15 декабря боевики семь раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. В штабе ООС рассказывали, что противник обстреливал наши позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. В результате обстрелов ВСУ понесли потери.

А вот 14 декабря на Донбассе погиб 21-летний гвардеец. В Нацгвардии раскрыли обстоятельства гибели бойца.

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