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14 вражеских обстрелов и потери ВСУ: в штабе рассказали о ситуации на Донбассе

7 декабря, 07:09

Боевики снова применили запрещенное «Минском» оружие

/ Фото: Getty Images

За прошлые сутки, 6 декабря, боевики 14 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Боевые травмы получили два военнослужащих, сообщили в пресс-центре ООС.

"6 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 82 и 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили шесть обстрелов. Дважды вблизи Авдеевки велся огонь из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. У Водяного и Павлополя боевики стреляли из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, неподалеку от Николаевки – из станковых противотанковых гранатометов. Вблизи Лебединского враг ударил из СПГ и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано восемь вражеских обстрелов. Дважды неподалеку от Новолуганского стреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Еще четыре обстрела из минометов калибра 82 мм, СПГ и крупнокалиберных пулеметов оккупанты устроили у Луганского. В районе Троицкого велся огонь из станковых противотанковых гранатометов, а вблизи Крымского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

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Фото: ГСЧС

"Вчера, 6 декабря, боевые травмы получили двое военнослужащих Объединенных сил", – рассказали в ООС.

Напомним, 5 декабря боевики семь раз обстреляли украинские позиции на Донбассе.

Пока на передовой продолжаются обстрелы, в тылу враг тоже не дремлет: в Донецкой области продолжается охота на патриотов. Бывшей пленнице боевиков на огороде установили растяжку с гранатой. Только чудом обошлось без жертв. Подробнее смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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