15 обстрелов и потери ВСУ: в штабе рассказали о ситуации на Донбассе

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За прошлые сутки, 31 октября, на Донбассе пророссийские боевики 15 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих. Один военнослужащий получил ранения, еще один – боевую травму, сообщили в пресс-центре ООС.

"31 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, другого стрелкового оружия и вооружения БМП", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил семь обстрелов. Вблизи Новогригорьевки и Невельского велся огонь из станковых противотанковых гранатометов, неподалеку Каменки – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Еще три обстрела из вооружения БМП-1, стрелкового оружия и гранатометов различных систем боевики устроили в районе Водяного на Приазовье. У Лебединского велся огонь из крупнокалиберных пулеметов.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил восемь обстрелов. Неподалеку Светлодарска стреляли из автоматических гранатометов. Дважды неподалеку Луганского велся огонь из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов. У Новолуганского боевики ударили из автоматических гранатометов и стрелкового оружия, а вблизи Крымского – из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Неподалеку Южного оккупанты устроили обстрел из станковых противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия, у Троицкого – из крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Новотошковского враг применил минометы калибра 82 мм.

"Вчера, 31 октября, ранения получил один военнослужащий Объединенных сил, еще один – получил боевое травмирования", - рассказали в ООС.

Напомним, 30 октября на Донбассе боевики 19 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих. Потерь в рядах ВСУ не было.

Напомним, 29 октября на Донбассе началось разведение войск в зоне неподалеку от Золотого-4 Луганской области. Оно продлится трое суток.

Ранее мы сообщали, что политолог Владимир Фесенко подтвердил сайту "Сегодня", что разведение войск в Золотом значительно увеличило шансы на проведение встречи в "нормандском формате" в ноябре.

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