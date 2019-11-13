15 обстрелов и потери ВСУ: в штабе рассказали о ситуации на Донбассе

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За минувшие сутки, 12 ноября, боевики 15 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Из-за подрыва на неизвестном устройстве ранены двое военнослужащих, сообщили в пресс-центре ООС.

"12 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 9 обстрелов. У Песков велся огонь из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, а неподалеку Верхнеторецкого – из станковых противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия. У Славного, Березовой и Красногоровки стреляли из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Дважды вблизи Марьинки открывали огонь из автоматических гранатометов и стрелкового оружия. У Тарамчука боевики ударили из СПГ и подствольных гранатометов, а неподалеку Пищевиков – из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано шесть вражеских обстрелов. У Хутора Вольного стреляли из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, а неподалеку Южного – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Дважды в районе Золотого (за пределами участка разведения) велся огонь из СПГ и автоматических гранатометов. Вблизи Луганского оккупанты ударили из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а у Троицкого – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"Вчера, 12 ноября, ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получили два военнослужащих Объединенных сил", – рассказали в ООС.

А 11 ноября вооруженные группировки России и ее пособников на Донбассе 16 раз открывали огонь по военнослужащим Вооруженных сил Украины.

Кроме того, офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан сообщил о потерях, которые оккупанты понесли 10 ноября: одном погибшем и одном раненом.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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