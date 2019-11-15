15 обстрелов и потери ВСУ: в штабе рассказали о ситуации на Донбассе

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За прошлые сутки, 14 ноября, боевики 15 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Погиб военнослужащий, сообщили в пресс-центре ООС.

"14 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме того, противник вел огонь из пушек БМП", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска совершили 8 обстрелов. Дважды у Каменки велся огонь из автоматических и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Два раза неподалеку Песков боевики ударили из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Новомихайловки стреляли из подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а у Широкино и Гнутово – из стрелкового оружия и автоматических гранатометов. Неподалеку Красногоровки оккупанты применили крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 7 вражеских обстрелов. У Жолобка стреляли из стрелкового оружия и подствольных и ручных противотанковых гранатометов. Неподалеку Новолуганского и Луганского велся огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а вблизи Майорска – из РПГ и крупнокалиберных пулеметов. Еще два обстрела из гранатометов различных систем и стрелкового оружия враг устроил у Новотошковского. В районе Орехового боевики ударили из минометов калибра 82 мм, вооружение БМП-1, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

"Вчера, 14 ноября, в результате обстрелов, ранения несовместимые с жизнью получил один военнослужащий Объединенных сил", - рассказали в ООС.

Напомним,13 ноября боевики 17 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.

А 12 ноября враг 15 раз открывал огонь по позициям ВСУ на Донбассе. Тогда из-за подрыва на неизвестном устройстве были ранены двое военнослужащих.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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