15 вражеских обстрелов и потери ВСУ: как прошли сутки на Донбассе

За прошлые сутки, 18 марта, боевики 15 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Трое военнослужащих получили боевые травмы, сообщили в пресс-центре ООС.
"18 марта вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано шесть обстрелов:
- дважды рядом с Песками стреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи Павлополя оккупанты применили 82-мм минометы – 23 мины;
- неподалеку Марьинки враг ударил из станкового противотанкового гранатомета – 6 выстрелов
- в районе Красногоровки велся огонь со станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;
- рядом с Водяным стреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг устроил девять обстрелов:
- трижды рядом с Крымским стреляли из минометов калибра 120 мм – 20 мин, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
- в районе населенного пункта Зайцево велся огонь из минометов калибра 82 мм – 3 мины, со станковой противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- вблизи Счастья враг применил 82-мм минометы – 2 мины;
- неподалеку Новотошковского ударили из минометов калибра 120 мм – 12 мин;
- рядом с Южным велся огонь со станкового противотанкового гранатомета – 2 выстрела;
- вблизи населенного пункта Хутор Вольный стреляли из гранатометов различных систем;
- неподалеку Новолуганского ударили из минометов калибра 82 мм – 3 мины, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Кроме этого, враг дважды обстрелял участок разведения №3 Богдановка-Петровское. Там велся огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
В трендеНа Донбассе оживились российские оккупанты: проводят сборы корректировщиков артиллерийского огня
"Вчера, 18 марта, в результате вражеских обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили боевое поражения", – рассказали в ООС.
Напомним, 17 марта оккупанты устроили 10 обстрелов по украинским позициям на Донбассе. Тогда ВСУ понесли потери – двое военнослужащих получили ранения.
А 16 марта было зафиксировано семь вражеских обстрелов. Без потерь в рядах ВСУ тоже не обошлось – один военнослужащий был ранен.
Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк