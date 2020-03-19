15 вражеских обстрелов и потери ВСУ: как прошли сутки на Донбассе

За прошлые сутки, 18 марта, боевики 15 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Трое военнослужащих получили боевые травмы, сообщили в пресс-центре ООС.

"18 марта вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано шесть обстрелов:

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дважды рядом с Песками стреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Павлополя оккупанты применили 82-мм минометы – 23 мины;

неподалеку Марьинки враг ударил из станкового противотанкового гранатомета – 6 выстрелов

в районе Красногоровки велся огонь со станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;

рядом с Водяным стреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг устроил девять обстрелов:

трижды рядом с Крымским стреляли из минометов калибра 120 мм – 20 мин, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

в районе населенного пункта Зайцево велся огонь из минометов калибра 82 мм – 3 мины, со станковой противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Счастья враг применил 82-мм минометы – 2 мины;

неподалеку Новотошковского ударили из минометов калибра 120 мм – 12 мин;

рядом с Южным велся огонь со станкового противотанкового гранатомета – 2 выстрела;

вблизи населенного пункта Хутор Вольный стреляли из гранатометов различных систем;

неподалеку Новолуганского ударили из минометов калибра 82 мм – 3 мины, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Кроме этого, враг дважды обстрелял участок разведения №3 Богдановка-Петровское. Там велся огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

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"Вчера, 18 марта, в результате вражеских обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили боевое поражения", – рассказали в ООС.

Напомним, 17 марта оккупанты устроили 10 обстрелов по украинским позициям на Донбассе. Тогда ВСУ понесли потери – двое военнослужащих получили ранения.

А 16 марта было зафиксировано семь вражеских обстрелов. Без потерь в рядах ВСУ тоже не обошлось – один военнослужащий был ранен.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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