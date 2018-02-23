23 февраля в цирке: появились яркие фото "праздника" в оккупированном Луганске

Сегодня, 16:08

В полупустом помещении цирка артисты дали номер "памяти павших"

Фото: &quot;Сегодня&quot;
Фото: "Сегодня"

В оккупированном боевиками так называемой "ЛНР" Луганске городской цирк дал представление в честь российского "дня защитника отечества" 23 февраля.

Фото с этого представления сайту "Сегодня" прислала наша читательница.

По ее словам, цирк был заполнен процентов на 30%, несмотря на выходной. Очевидно, настроение у горожан не слишком "праздничное"


Фото: "Сегодня"

Фото: "Сегодня"

Фото: "Сегодня"

Фото: "Сегодня"

Фото: "Сегодня"

Фото: "Сегодня"

Стоит добавить также, что в ходе представления артисты под российскими флагами дали номер "памяти павших".

Напомним, ранее мы писали о том, что, по данным украинской разведки, главари "Л/ДНР" наращивают масштабы антиукраинской пропаганды на оккупированных территориях Донбасса.

"Среди населения оккупированных районов активно распространяется искаженная и недостоверная информация о подготовке сил АТО к ведению наступательных действий в марте. В подкрепление такой дезинформации руководством так называемого "МВД ДНР" отдано распоряжение о проведении соответствующих мероприятий, в т.ч. по подготовке планов эвакуации, создания запасов горюче-смазочных материалов и провизии", – рассказали в ГУР.

Также мы сообщали, что 23 февраля парламентское издание "Голос Украины" опубликовало закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".
луганск, цирк, 23 февраля, ЛНР

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Источник:

"Сегодня"

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