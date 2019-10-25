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25 обстрелов и раненый боец: в штабе рассказали о ситуации на Донбассе

25 октября, 07:15

Боевики снова применили запрещенное «Минском» вооружение

/ Фото: Getty Images

За прошлые сутки, 24 октября, на Донбассе пророссийские боевики 25 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих. Ранения получил один военнослужащий, сообщили в пресс-центре ООС.

"24 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 25 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 15 обстрелов. Пять раз боевики открывали огонь из вооружения БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия вблизи Марьинки. Дважды неподалеку Талаковки стреляли из крупнокалиберных пулеметов, СПГ и автоматических гранатометов. Еще два обстрела из стрелкового оружия и РПГ оккупанты устроили неподалеку Богдановки по направлению Петровского (в пределах участка разведения). У Верхнеторецкого велся огонь из станковых противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия, а в районе Славного – из крупнокалиберных пулеметов и СПГ. Дважды вблизи Авдеевки применили станковые противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. Еще два раза открывался огонь неподалеку Широкино – там в ход пошли крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 10 обстрелов. Пять из них он устроил у Золотого-4 (за пределами участка разведения) – там стреляли из автоматических гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно. Неподалеку Зайцево велся огонь из стрелкового оружия. Два обстрела из станковых противотанковых и автоматических гранатометов оккупанты устроили вблизи Луганского. У Троицкого боевики стреляли из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а неподалеку Крымского – из крупнокалиберных пулеметов, РПГ и автоматических гранатометов.

"Вчера, 24 октября, в результате обстрелов, ранения получил один военнослужащий Объединенных сил", – рассказали в ООС.

Напомним, 23 октября, на Донбассе боевики 22 раза обстреляли позиции украинских военнослужащих.

А 22 октября на Донбассе боевики 24 раза обстреляли позиции украинских военнослужащих. Один боец ВСУ погиб, еще трое – ранены.

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