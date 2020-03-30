30 раненых и уничтоженных: штаб ООС назвал потери боевиков за неделю

Могилы боевиков в Донецке / Фото: vlada.io

В случае угрозы жизни и здоровью украинским военнослужащим наши подразделения на Донбассе всегда дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику.

Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

Так, по подтвержденным данным разведки, потери местных боевиков т.наз. "Л/ДНР", наемников из РФ и кадровых российских военных за прошлую неделю (23-29 марта) составили: уничтоженным – пять человек, раненными и травмированными – 25 человек.

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Также оккупанты потеряли две единицы техники – бронированную машину пехоты и грузовой автомобиль "Урал", говорится в сообщении.

Напомним, неделей ранее (16-22 марта) ВСУ хорошо потрепали боевиков – противник потерял убитыми 13 человек, ранены и травмированы были еще 22. Также оккупанты потеряли три единицы техники – 120 мм миномет и два грузовых автомобиля "Урал".

Сайт "Сегодня" также сообщал, что украинские военные отомстили за "Урал" – под Мариуполем ВСУ подбили грузовик боевиков .

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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