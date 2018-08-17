300 метров до врага: новое видео с передовой ООС на Донбассе

Журналисты сайта "Сегодня" побывали в зоне боев в канун 100 дней Операции объединенных сил

Совсем недавно, 7 августа 2018 года исполнилось ровно 100 дней с начала Операции объединенных сил на Донбассе, которая пришла на смену Антитеррористической операции, но, несмотря на явные успехи украинских войск, обстановка в регионе остается сложной.

"Открываем огонь по противнику, когда есть угроза жизни моих людей. Как часто? Почти каждый вечер, с 20 до 1, 2 часа ночи противник открывает огонь", – рассказывает сайту "Сегодня" боец ВСУ, командир роты под позывным "Мажор".

По его словам, боевики атакуют из всего подряд – автоматов, пулеметов, гранатометов.

"По нам в основном снайпер работает", – делится с журналистом солдат на позиции на самой окраине Марьинки. До противника здесь всего 300 метров, причем украинцы знают, кто сидит на той стороне. "100-я бригада их "войск", – сообщает боец.

У украинских солдат, впрочем, есть чем ответить врагу. Так, по некоторым данным, в подразделениях "ЛДНР" за время действия Операции объединенных сил были ликвидированы около 256 боевиков, еще около 427 наемников получили ранения различной степени тяжести. А один из офицеров ВСУ недавно рассказал о позитивных результатах важного новшества ООС – разрешении открывать ответный огонь без всяких долгих согласований.

Журналисты сайта "Сегодня" побывали на передовой в канун 100 дней ООС. Они пообщались не только с командующим Объединенных сил генерал-лейтенантом Сергеем Наевым, но и с рядовыми бойцами, а также руководством военно-гражданских администраций.

Результатом нашей поездки стал мини-фильм о ситуации в зоне ООС.

Также предлагаем нашим читателям материал "Один день на линии фронта с Segodnya.ua".

Кроме того, читайте большое интервью с Сергеем Наевым, который рассказал нашему сайту о практических задачах ООС, взаимодействии Вооруженных сил с добровольческими батальонами, росте мастерства украинских военных и многом другом.