32-летняя наемница боевиков на Донбассе сдалась полиции

В 2016 году женщина покинула службу

Фото: npu.gov.ua.

В Бахмуте 32-летняя участница незаконного вооруженного формирования добровольно сдалась в оперативно-розыскной отдел оперативно-розыскного управления Донецко-Луганского регионального управления Государственной пограничной службы Украины и полицейским. Об этом сообщает Бахмутский отдел полиции Донецкой области.

"Сейчас следователи проверяют деятельность женщины в рядах боевиков. Установлено, что работу кухарки ей предложил сожитель, который уже был в "штате" террористической группировки. Полицейские выяснили, что в 2015 году днем она работала поваром, а ночью – несла службу на КПП в административном здании 3-й мотострелковой бригады в г. Енакиево", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2016 году женщина покинула службу.

Через знакомых женщина узнала о предоставленной государством возможность освободиться от ответственности, добровольно сдавшись правоохранителям, и покинула оккупированную территорию.

После проверки, не совершала ли участница НЗФ тяжких преступлений против мирного населения, она может быть освобождена от наказания по ч. 6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины.

Ранее на Донбассе полиции сдался очередной боевик. Боевик четыре года скрывался от полиции, но в конце концов решил сдаться.

Также мы сообщали о том, что замкомандира "танкового полка ДНР" перешла на сторону ВСУ. Начальника "штаба танкового батальона 11 ОМСП 1 АК НС ДНР" Светлана Дрюк с позывным "Ветерок" уже дала ценную информацию для СБУ и рассказала о роли российских военных в войне на Донбассе.

А перед этим на Донбассе СБУ задержала одну из организаторов фейковых "выборов". Местная жительница была одним из руководителей "территориальной избирательной комиссии" в Новоазовском районе и за денежное вознаграждение обеспечивала проведение псевдовыборов. Женщина была задержана на подконтрольной украинским властям территории, куда она приехала по личным делам.

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