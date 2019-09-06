60 секунд на сборы: 10 фактов о "наборах выживания"

Продуктовые наборы формируют в распределительном центре в Мариуполе и развозят в 94 населенных пункта Донбасса

/ Фото: fdu.org.ua

Пять лет работает крупнейшая благотворительная миссия в Украине и самая масштабная программа Фонда Рината Ахметова – Гуманитарный Штаб. Все эти годы благодаря программе помощь получали и продолжают получать самые нуждающиеся жители Донбасса. Распредцентр работает в Мариуполе. Здесь формируют продуктовые наборы и отсюда их развозят в 94 населенных пункта в прифронтовой зоне и вдоль линии соприкосновения. Жителям 87 сел и поселков наборы выживания привозят бригады мобильной выдачи Фонда. Еще действуют 7 стационарных пунктов выдачи.

Мы собрали для вас 10 самых интересных фактов о работе Распредцентра и "наборах выживания".

1. Сколько наборов собрали в Распредцентре Мариуполя за все время его работы?

За время работы Распредцентра в Мариуполе собрано 2 522 533 взрослых продуктовых наборов; 145 815 детских продуктовых наборов; 24 500 гигиенических наборов; 5648 детских новогодних наборов; 9123 набора для ветеранов.

2. Сколько наборов собирают в Распредцентре за день?

В среднем 1000 наборов в день, но если возникает срочная необходимость, – около 2500.

3. Сколько времени нужно, чтобы собрать один набор?

Без учета подготовительных мероприятий 45–60 секунд.

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4. Сколько весит "набор выживания"?

Вес продуктового набора 8,3 кг.

5. Набор всегда одинаковый или они разные для разных людей?

Есть взрослые и детские наборы. Для грудных детей на искусственном вскармливании в набор входят необходимые смеси. Для детей 1–3 лет наборы формируются из обычных продуктов, но весят они меньше, чем наборы для взрослых.

6. Какие продукты входят в набор?

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Состав набора сбалансирован из базовых продуктов, меняются крупы в зависимости от сезона. Это продукты базового потребления: сахар, мука, крупы, растительное масло, соль, макароны, паштет. Все продукты в упаковке поставщика, что исключает загрязнение во время доставки, сбора и выдачи.

7. Кто проверяет качество продуктов?

Качество продуктов проверяется до их получения, сразу после изготовления партии продукта образцы отбираются на предприятиях производителя и отправляются в лаборатории для исследований на предмет безопасности. Во время приема партии проводится проверка выборочных образцов. Перед формированием набора каждый продукт осматривается на предмет выявления возможных изъянов.

8. Откуда берутся продукты для наборов?

Продукты закупаются исключительно у украинских производителей.

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9. Кто получает продуктовые наборы?

Наборы выживания выдаются:

людям с I и II группой инвалидности;

родителям-одиночкам с детьми до 18 лет (в том числе вдовам/вдовцам);

многодетным семьям (количество детей – 3, возраст всех детей до 18 лет);

пенсионерам старше 65 лет;

семьям, которые воспитывают детей-инвалидов;

семьям, которые воспитывают приемных детей, детей-сирот, детей, родители которых лишены родительских прав;

инвалидам ВОВ; лицам, получившим инвалидность вследствие ликвидации последствий аварии на ЧАЭС и приравненным к инвалидам войны; инвалидам войны в Афганистане;

людям, стоящим на учете в районных управлениях труда и социальной защиты – малообеспеченным;

беременным женщинам на всех сроках беременности, состоящим на учете в установленном порядке;

детям-сиротам до 23 лет.

10.Известно ли, сколько всего продуктов раздал Распредцентр нуждающимся за время работы?

Да, известно. Более 130 тысяч тонн. Это свыше 12,3 миллиона продуктовых наборов.

Справка

Гуманитарный Штаб – уникальная для Украины система гуманитарной помощи, которая включает себя анализ потребностей населения, приобретение продуктов в соответствии с этими потребностями, формирование наборов помощи и их доставку в населенные пункты вдоль 427-километровой линии соприкосновения. Сегодня это 87 сел, городов и поселков, куда помощь Рината Ахметова привозят мобильные бригады и 7 стационарных пунктов выдачи.

В целом за пять лет работы Гуманитарного Штаба мирным жителям Донбасса было отправлено 12,3 миллиона наборов выживания – это 134 000 тонн продовольствия.

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