Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,87
29,32
  1. Новости в регионах
  2. Новости Донбасса

600 человек пострадали от пыток боевиков на Донбассе, начаты тысячи уголовных производств

26 мая, 02:56

Елена Вус

Ведомство рассматривает более чем шесть тысяч уголовных преступлений

Прокуратура Луганской области установила около 600 человек, пострадавших от пыток боевиков на Донбассе. Ведомство рассматривает более чем шесть тысяч уголовных преступлений, совершенных незаконными вооруженными формированиями.

Об этом заявил прокурор Луганской области Алексей Ляшенко, передает "Радио Свобода".

При этом он отметил, что в настоящее время в реестр досудебных расследований внесены сведения о более 4,2 тысячи пострадавших в результате уголовных преступлений, связанных с вооруженной агрессией РФ.

Реклама

25 мая прокуратура Луганской области сообщила о введении реестра физических и юридических лиц, потерпевших от преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта на оккупированной территории или связанных с вооруженной агрессией России против Украины, который позволит гражданам получить соответствующий процессуальный статус потерпевшего, установить размер причиненного ущерба и обратиться в суд для их последующего возмещения, заявили в прокуратуре.

Ранее бывший пленник так называемой ДНР и житель Макеевки Василий Савин рассказал о зверствах боевиков – их не смущали даже самые ужасные и жестокие методы.

В тренде
Эксперт назвал оригинальную версию обострения на Донбассе

Аосвобожденный из плена боевиковОлег Галазюк рассказал, как россияне учат боевиков пытать своих узников.

Сообщалось, что ранее освобожденный узник Кремля Сергей Литвинов также заявил о пытках во время пребывания в колониях РФ.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Донбасс пытки прокуратура боевики Луганская область

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 25 мая
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 25 маяУкраина
Коронавирус в Украине: статистика за 26 мая и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 26 мая и все подробности из регионовУкраина
В
В "ДНР" взорвался склад боеприпасов, много пострадавших: подробностиДонбасс
Снайпер ВСУ ликвидировал боевика под Донецком: появилось видео
Снайпер ВСУ ликвидировал боевика под Донецком: появилось видеоДонбасс
"Третья сила" плотным огнем накрыла позиции боевиков: видео удара ВСУДонбасс
"Черный день" для оккупантов: 11 убитых и раненых за суткиДонбасс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...