600 человек пострадали от пыток боевиков на Донбассе, начаты тысячи уголовных производств

Ведомство рассматривает более чем шесть тысяч уголовных преступлений

Прокуратура Луганской области установила около 600 человек, пострадавших от пыток боевиков на Донбассе. Ведомство рассматривает более чем шесть тысяч уголовных преступлений, совершенных незаконными вооруженными формированиями.

Об этом заявил прокурор Луганской области Алексей Ляшенко, передает "Радио Свобода".

При этом он отметил, что в настоящее время в реестр досудебных расследований внесены сведения о более 4,2 тысячи пострадавших в результате уголовных преступлений, связанных с вооруженной агрессией РФ.

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25 мая прокуратура Луганской области сообщила о введении реестра физических и юридических лиц, потерпевших от преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта на оккупированной территории или связанных с вооруженной агрессией России против Украины, который позволит гражданам получить соответствующий процессуальный статус потерпевшего, установить размер причиненного ущерба и обратиться в суд для их последующего возмещения, заявили в прокуратуре.

Ранее бывший пленник так называемой ДНР и житель Макеевки Василий Савин рассказал о зверствах боевиков – их не смущали даже самые ужасные и жестокие методы.

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Аосвобожденный из плена боевиковОлег Галазюк рассказал, как россияне учат боевиков пытать своих узников.

Сообщалось, что ранее освобожденный узник Кремля Сергей Литвинов также заявил о пытках во время пребывания в колониях РФ.

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